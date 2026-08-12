Preparan tarde de canto para impulsar el talento local en Matamoros, Coahuila

MATAMOROS, COAH.- Una tarde dedicada a la música y al talento local se vivirá este jueves 13 de agosto en Matamoros, Coahuila, con el Evento Cultural de Canto organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares. La actividad está programada para las 19:00 horas en el Foro de la Plaza Juárez, donde familias y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de los participantes y respaldar a los exponentes de la comunidad.

De acuerdo con la invitación difundida por las autoridades, el encuentro tiene como propósito promover la cultura, brindar espacios de expresión artística y fortalecer la convivencia entre las familias matamorenses. La Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares es uno de los espacios dedicados a la actividad cultural del municipio y cuenta con antecedentes de trabajo en la promoción de distintas expresiones artísticas.

Su participación en este evento busca acercar las actividades culturales a la población y ofrecer un escenario para quienes desarrollan su talento en el canto. La realización del encuentro también se suma a la actividad cultural de Matamoros, municipio que cuenta con diversas expresiones musicales y tradiciones que forman parte de su identidad.

Las autoridades municipales invitaron a las familias a acudir al Foro de la Plaza Juárez y apoyar a los artistas locales, en una jornada que busca convertir la música en un punto de encuentro para la comunidad.

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