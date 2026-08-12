Preparan tarde de canto para impulsar el talento local en Matamoros, Coahuila
La Casa de la Cultura organizaron una jornada de música y expresión artística para las familias
MATAMOROS, COAH.- Una tarde dedicada a la música y al talento local se vivirá este jueves 13 de agosto en Matamoros, Coahuila, con el Evento Cultural de Canto organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares.
La actividad está programada para las 19:00 horas en el Foro de la Plaza Juárez, donde familias y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de los participantes y respaldar a los exponentes de la comunidad.
De acuerdo con la invitación difundida por las autoridades, el encuentro tiene como propósito promover la cultura, brindar espacios de expresión artística y fortalecer la convivencia entre las familias matamorenses.
La Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares es uno de los espacios dedicados a la actividad cultural del municipio y cuenta con antecedentes de trabajo en la promoción de distintas expresiones artísticas.
Su participación en este evento busca acercar las actividades culturales a la población y ofrecer un escenario para quienes desarrollan su talento en el canto.
La realización del encuentro también se suma a la actividad cultural de Matamoros, municipio que cuenta con diversas expresiones musicales y tradiciones que forman parte de su identidad.
Las autoridades municipales invitaron a las familias a acudir al Foro de la Plaza Juárez y apoyar a los artistas locales, en una jornada que busca convertir la música en un punto de encuentro para la comunidad.