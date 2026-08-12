Preparan tarde de canto para impulsar el talento local en Matamoros, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Preparan tarde de canto para impulsar el talento local en Matamoros, Coahuila
    La Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares de Matamoros, Coahuila, impulsa actividades para acercar la cultura a las familias. ARCHIVO

La Casa de la Cultura organizaron una jornada de música y expresión artística para las familias

MATAMOROS, COAH.- Una tarde dedicada a la música y al talento local se vivirá este jueves 13 de agosto en Matamoros, Coahuila, con el Evento Cultural de Canto organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares.

La actividad está programada para las 19:00 horas en el Foro de la Plaza Juárez, donde familias y visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de los participantes y respaldar a los exponentes de la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/imss-ofrece-seguro-para-hombres-y-mujeres-sin-empleo-formal-estos-son-los-beneficios-quienes-pueden-solicitarlo-y-cuanto-cuesta-GB22762466

De acuerdo con la invitación difundida por las autoridades, el encuentro tiene como propósito promover la cultura, brindar espacios de expresión artística y fortalecer la convivencia entre las familias matamorenses.

La Casa de la Cultura Manuel Muñoz Olivares es uno de los espacios dedicados a la actividad cultural del municipio y cuenta con antecedentes de trabajo en la promoción de distintas expresiones artísticas.

$!Familias matamorenses podrán disfrutar de una tarde dedicada a la música y la expresión artística.
Familias matamorenses podrán disfrutar de una tarde dedicada a la música y la expresión artística. CORTESÍA

Su participación en este evento busca acercar las actividades culturales a la población y ofrecer un escenario para quienes desarrollan su talento en el canto.

La realización del encuentro también se suma a la actividad cultural de Matamoros, municipio que cuenta con diversas expresiones musicales y tradiciones que forman parte de su identidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ayudamos-en-lo-que-necesiten-sheinbaum-confirma-envio-de-ayuda-humanitaria-para-colombia-tras-sismos-CP22782440

Las autoridades municipales invitaron a las familias a acudir al Foro de la Plaza Juárez y apoyar a los artistas locales, en una jornada que busca convertir la música en un punto de encuentro para la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Cantantes
Música

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre