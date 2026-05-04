PRI y UDC presentarán propuestas para fortalecer la seguridad y el bienestar en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Los candidatos de la coalición “Alianza por la Seguridad”, integrada por el PRI y la UDC, iniciarán sus campañas para las diputaciones locales en los cuatro distritos de Torreón a partir del primer minuto de este martes 5 de mayo. El acto central de arranque se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Municipal del PRI, donde se prevé la presencia de líderes partidistas y simpatizantes que acompañarán a los aspirantes en este evento.

Este inicio marca el comienzo de una etapa en la que los candidatos buscarán conectar con el electorado y presentar sus propuestas para fortalecer la seguridad y el bienestar de la región. En la integración de las fórmulas, se confirmó la sustitución de Ruth Idalia Ysaís Antuna por Regina Cordero como candidata suplente en el Distrito 8, acompañando a Ximena Villarreal Blake. De acuerdo con la coalición, este ajuste responde a la estrategia de conformar una representación comprometida y dinámica, con el objetivo de atender de manera efectiva las demandas ciudadanas en ese distrito. De manera simultánea, a las 00:01 horas, los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) realizarán su arranque formal en su respectivo Comité Municipal en Torreón. El PAN busca posicionar propuestas enfocadas en transparencia, desarrollo económico y participación ciudadana, por lo que se prevé que el evento incluya actividades de acercamiento con la población.

Por otro lado, los aspirantes de la coalición Morena–Partido del Trabajo (PT) tienen programado el inicio de sus actividades proselitistas a las 18:00 horas de este mismo martes en el Bosque Urbano. Este espacio público será el escenario donde los candidatos buscarán convocar a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, enfatizando la importancia de la participación social y el cambio político en la entidad.

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