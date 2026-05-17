Promueven manejo responsable de residuos en ejido de Torreón

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    Promueven manejo responsable de residuos en ejido de Torreón
    Analizaron estrategias de limpieza y saneamiento en la comunidad. CORTESÍA

Habitantes compartieron problemáticas relacionadas con la acumulación de basura

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de promover hábitos saludables y fortalecer la cultura del cuidado del entorno, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo una mesa de diálogo con habitantes de la comunidad Rancho Alegre, enfocada en el manejo adecuado de residuos y en la construcción de propuestas que contribuyan al bienestar de la población.

La actividad fue organizada por la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones ambientales y de salud en las comunidades.

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Marcelo Sánchez Adame, titular de Medio Ambiente, explicó que durante el encuentro se intercambiaron ideas y experiencias con los vecinos para identificar las principales problemáticas ambientales que afectan a Rancho Alegre, particularmente las relacionadas con la acumulación de basura y la existencia de puntos de riesgo que podrían impactar tanto la salud de las familias como el entorno.

Entre los temas abordados destacaron la detección de áreas con acumulación de residuos, la implementación de estrategias de limpieza y saneamiento, así como la importancia de fomentar la participación ciudadana para mantener espacios públicos más limpios y seguros.

El funcionario subrayó además la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre la correcta disposición de los residuos y la adopción de prácticas responsables que ayuden a prevenir enfermedades, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/analizar-aplicar-de-miercoles-a-domingo-el-alcoholimetro-en-torreon-MG20739423

“La participación de la ciudadanía es clave para construir comunidades más limpias, saludables y comprometidas con el cuidado de su entorno, por lo que continuaremos impulsando acciones coordinadas que generen beneficios para la población”, señaló Sánchez Adame.

Finalmente, destacó que este tipo de actividades permiten reforzar el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, considerado fundamental para avanzar en acciones orientadas al bienestar social, la protección ambiental y el desarrollo de comunidades más responsables y sostenibles.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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