Promueven manejo responsable de residuos en ejido de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de promover hábitos saludables y fortalecer la cultura del cuidado del entorno, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo una mesa de diálogo con habitantes de la comunidad Rancho Alegre, enfocada en el manejo adecuado de residuos y en la construcción de propuestas que contribuyan al bienestar de la población. La actividad fue organizada por la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones ambientales y de salud en las comunidades.

Marcelo Sánchez Adame, titular de Medio Ambiente, explicó que durante el encuentro se intercambiaron ideas y experiencias con los vecinos para identificar las principales problemáticas ambientales que afectan a Rancho Alegre, particularmente las relacionadas con la acumulación de basura y la existencia de puntos de riesgo que podrían impactar tanto la salud de las familias como el entorno. Entre los temas abordados destacaron la detección de áreas con acumulación de residuos, la implementación de estrategias de limpieza y saneamiento, así como la importancia de fomentar la participación ciudadana para mantener espacios públicos más limpios y seguros. El funcionario subrayó además la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre la correcta disposición de los residuos y la adopción de prácticas responsables que ayuden a prevenir enfermedades, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.

“La participación de la ciudadanía es clave para construir comunidades más limpias, saludables y comprometidas con el cuidado de su entorno, por lo que continuaremos impulsando acciones coordinadas que generen beneficios para la población”, señaló Sánchez Adame. Finalmente, destacó que este tipo de actividades permiten reforzar el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, considerado fundamental para avanzar en acciones orientadas al bienestar social, la protección ambiental y el desarrollo de comunidades más responsables y sostenibles.

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