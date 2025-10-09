Ratifican al nuevo director de Radio Torreón y aprueban convenio en beneficio de cadetes de la Academia de Policía

Torreón
/ 9 octubre 2025
    Ratifican al nuevo director de Radio Torreón y aprueban convenio en beneficio de cadetes de la Academia de Policía
    Durante la sesión, se aprobó además un convenio para otorgar servicios médicos a los cadetes en formación. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La administración municipal destacó la transparencia del proceso y la viabilidad financiera de los acuerdos

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó la designación de Luis Guillermo Hernández Aranda como nuevo director general de Radio Torreón, en una sesión donde se destacó la transparencia del proceso y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código Municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, dio lectura al dictamen y recordó que los regidores recibieron previamente el currículum vitae del nuevo titular, donde se subraya su trayectoria en medios de comunicación y su vocación de servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Empresas de La Laguna se unen al Musam para promover la prevención del cáncer de mama

Durante la misma sesión, el Cabildo también avaló un convenio de colaboración con instituciones estatales de salud, con el fin de brindar servicios médicos y de seguridad social a los cadetes en formación de la Academia de Policía Municipal.

El dictamen fue presentado por el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, quien explicó que la medida busca asegurar que los aspirantes a integrarse a la corporación cuenten con cobertura médica durante su etapa de capacitación y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla la elaboración de los dictámenes de factibilidad financiera, fiscal y jurídica para formalizar la firma del convenio, considerado viable para fortalecer la protección social de los futuros elementos policiacos.

Temas


Radio
Cabildo
CONVENIOS

Localizaciones


Coahuila

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!