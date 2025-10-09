Ratifican al nuevo director de Radio Torreón y aprueban convenio en beneficio de cadetes de la Academia de Policía

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó la designación de Luis Guillermo Hernández Aranda como nuevo director general de Radio Torreón, en una sesión donde se destacó la transparencia del proceso y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código Municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, dio lectura al dictamen y recordó que los regidores recibieron previamente el currículum vitae del nuevo titular, donde se subraya su trayectoria en medios de comunicación y su vocación de servicio público.

Durante la misma sesión, el Cabildo también avaló un convenio de colaboración con instituciones estatales de salud, con el fin de brindar servicios médicos y de seguridad social a los cadetes en formación de la Academia de Policía Municipal.

El dictamen fue presentado por el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, quien explicó que la medida busca asegurar que los aspirantes a integrarse a la corporación cuenten con cobertura médica durante su etapa de capacitación y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla la elaboración de los dictámenes de factibilidad financiera, fiscal y jurídica para formalizar la firma del convenio, considerado viable para fortalecer la protección social de los futuros elementos policiacos.