Recolectan casi media tonelada de residuos en jornada de reciclaje en Torreón

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    Recolectan casi media tonelada de residuos en jornada de reciclaje en Torreón
    Ciudadanos llevaron materiales reciclables a la Plaza Mayor para intercambiarlos por productos de higiene personal y del hogar. SANDRA GÓMEZ

La campaña mensual reunió 459.5 kilogramos de materiales reciclables; autoridades destacaron la creciente participación ciudadana

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente, en coordinación con Grupo AlEn, realizó una nueva edición de la “Campaña de intercambio de residuos”, en la que se recolectaron 459.5 kilogramos de materiales reciclables en la explanada de la Plaza Mayor.

El director de Medio Ambiente en Torreón, Marcelo Sánchez Adame, informó que esta actividad se lleva a cabo el último viernes de cada mes. Explicó que busca fomentar entre la ciudadanía la separación de residuos desde los hogares y promover su aprovechamiento mediante el reciclaje.

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El funcionario destacó la respuesta de la población y señaló que la participación constante de las familias ha contribuido a consolidar hábitos responsables que generan beneficios para la ciudad.

Durante la jornada, realizada de las 9:00 a las 12:00 horas, los asistentes intercambiaron materiales reciclables por productos de higiene personal y del hogar. La iniciativa busca reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario o terminan en espacios públicos.

Entre los materiales recibidos predominaron las botellas de PET, así como envases de polipropileno (PP) utilizados para leche, yogur y productos de limpieza e higiene personal.

Finalmente, Sánchez Adame invitó a familias, estudiantes y trabajadores a participar en las próximas jornadas mensuales. Reiteró que la colaboración entre Gobierno, iniciativa privada y ciudadanía es fundamental para fortalecer el manejo integral de los residuos y generar un impacto positivo en el medio ambiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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