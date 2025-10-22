Reforzarán ‘Cero Tolerancia’ para reducir accidentes viales en Torreón

Torreón
/ 22 octubre 2025
    El alcalde Román Cepeda encabezó la reunión semanal de seguridad junto a corporaciones de los tres niveles de gobierno. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En la reunión semanal de seguridad, el alcalde Román Cepeda reafirmó la coordinación con corporaciones estatales y federales

TORREÓN, COAH.- Durante la trigésima novena reunión semanal de seguridad, encabezada por el alcalde Román Cepeda, se reiteró el compromiso de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para conservar la paz social y reducir los accidentes viales mediante la estrategia “Cero Tolerancia”.

El alcalde reconoció el trabajo conjunto con las corporaciones estatales, federales, el Ejército Mexicano y el Mando Especial, lo que ha permitido que Torreón se mantenga entre las ciudades más seguras del país, y Coahuila en los primeros lugares en materia de seguridad, bajo el modelo estatal impulsado por el gobernador Manolo Jiménez.

Cepeda González enfatizó que el operativo “Cero Tolerancia” tiene un enfoque preventivo, no recaudatorio, orientado a reducir incidentes viales y promover una cultura de responsabilidad entre conductores.

El comisario Alfredo Flores, director de la Policía Municipal, informó que del 13 al 19 de octubre disminuyeron diversos delitos, como el robo de vehículo con violencia, el robo a persona y el robo a transporte público individual, todos con cero eventos registrados.

Además, la Policía Municipal realizó 206 detenciones y el Grupo de Reacción Torreón efectuó 16 detenciones relacionadas con posesión de narcóticos, además del decomiso de 11 kilogramos de marihuana y 15 vapes por parte del binomio canino K9.

En materia de proximidad social, la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Esther Rodríguez, destacó las acciones de mediación vecinal y el inicio de una convocatoria educativa para que detenidos y ciudadanos concluyan la preparatoria.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz, informó sobre las jornadas de Vialidad Escolar Segura en el CECyTEC del ejido La Concha, beneficiando a mil 212 estudiantes, mientras que el titular de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales, anunció la “Bici-escuelita edición Halloween” y la segunda generación del programa “Mi primera licencia”, en coordinación con la UAdeC.

Finalmente, Protección Civil y Bomberos, a cargo de Jorge Luis Juárez, reportó 142 servicios atendidos en la semana y una reducción en incendios domésticos y fugas de gas, además de su participación en el Sexto Congreso de Seguridad Industrial de Canacintra.

La Dirección de Inspección y Verificación reforzó las acciones contra vehículos abandonados y obstrucciones viales, especialmente en las inmediaciones de los panteones, como parte del operativo previo al Día de Muertos.

Moisés Rodríguez

