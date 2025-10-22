En Coahuila se posiciona el uso de la motocicleta entre los medios de transporte habituales

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    En Coahuila se posiciona el uso de la motocicleta entre los medios de transporte habituales
    Su creciente uso como medio de transporte habitual o herramienta de trabajo, revela que este tipo de vehículo se ha convertido en una alternativa de transporte. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Conforme a estadísticas oficiales, en Coahuila estarían circulando ya alrededor de 60 mil unidades, y en Saltillo 15 mil 500

Dado el crecimiento exponencial que ha registrado su uso, y de acuerdo a su tendencia, se calcula que en 2025 circulan en Coahuila más de 60 mil unidades.

De acuerdo con los últimos recuentos de la institución, el número de motocicletas registradas en circulación en el estado pasó de 1 mil 836 unidades en el año 2000, a más de 55 mil 600, en 2023.

En contraste, el parque vehicular de motocicletas en el país ascendió a siete millones de unidades, lo que, en comparación con 2022, significa un aumento de apenas 15%, reveló la agencia de investigación de mercados Research Land.

Los datos disponibles indican una marcada tendencia creciente en el uso de este tipo de vehículo y proporcionan algunas referencias.

Estadísticamente, se señala que un grupo significativo de personas usa la motocicleta en ciudades como Saltillo —15 mil 500— para desplazarse en el tráfico o como medio de ingreso económico, es decir, como unidad de reparto a domicilio.

Por otra parte, se reportó que, solo en Torreón, el uso de motocicletas aumentó un 45.6 por ciento entre 2021 y 2023. En este municipio se estima un padrón de más de 22 mil motocicletas, a saber, un incremento del 400% desde 2018.

En una encuesta general, el 57% de los encuestados a nivel nacional consideró la motocicleta como un medio para ir a trabajar.

Su creciente uso como medio de transporte habitual o herramienta de trabajo, revela que este tipo de vehículo se ha convertido en una alternativa de transporte viable para la movilidad urbana y ahorro de combustible.

Pero, de acuerdo con las autoridades consultadas, este hecho también representa un reto en materia de eficiencia, seguridad vial e incluso contaminación sonora.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

