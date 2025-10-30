Refuerzan acciones contra negocios sin permisos en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón mantiene activos los operativos de supervisión en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de detectar negocios que operan fuera del marco legal y asegurar el cumplimiento de las normas municipales.

Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, informó que como resultado de estas acciones fue clausurado un negocio de tacos en la calle Abasolo, en la colonia Centro, por carecer totalmente de documentación.

