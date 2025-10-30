Refuerzan acciones contra negocios sin permisos en Torreón
La Dirección de Inspección y Verificación clausura establecimientos por operar fuera del marco legal. Negocios en la colonia Centro y Villas La Merced fueron clausurados
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón mantiene activos los operativos de supervisión en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de detectar negocios que operan fuera del marco legal y asegurar el cumplimiento de las normas municipales.
Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, informó que como resultado de estas acciones fue clausurado un negocio de tacos en la calle Abasolo, en la colonia Centro, por carecer totalmente de documentación.
De igual forma, un taller mecánico en Villas La Merced fue cerrado por no contar con licencia de funcionamiento, certificado de fumigación, extintores ni formato DC3 de Protección Civil.
El funcionario destacó que durante octubre se han realizado múltiples clausuras por irregularidades similares, y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la legalidad, la seguridad y el orden.
“Nuestro objetivo no es perjudicar a nadie, sino mantener el orden y garantizar que todos los establecimientos funcionen conforme a la ley”, señaló Fernández Llamas.
Las acciones forman parte del eje de Gobierno Seguridad y Orden, que impulsa el alcalde Román Alberto Cepeda González, con la finalidad de proteger a consumidores, trabajadores y ciudadanía en general.
La Dirección de Inspección y Verificación invitó a la población a reportar establecimientos que operen sin permisos o incumplan medidas de seguridad al teléfono 073, al 500 70 00 extensión 1548, o a través de su página de Facebook: Inspección y Verificación Torreón.