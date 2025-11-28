Refuerzan estrategia de seguridad en los límites Coahuila-Durango con canal de comunicación y monitoreo avanzado

En la Reunión Interestatal de Seguridad en la que participaron los gobernadores Manolo Jiménez de Coahuila y Esteban Villegas de Durango, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, mencionó el acuerdo para crear un canal de comunicación directa entre las corporaciones, así como un trabajo sincronizado entre los centros de monitoreo de ambos estados.

Este canal permitirá compartir información en tiempo real y coordinar acciones preventivas ante situaciones de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.

El Grupo de Coordinación Operativa trabajará en un esquema tratando de mejorar el intercambio de información y fortalecer la vigilancia en los límites entre Coahuila y Durango, así como atender los riesgos de manera más efectiva.

Se contempla la implementación de tecnología avanzada para la detección de incidencias y el monitoreo continuo en puntos estratégicos, buscando blindar la zona limítrofe y reducir los índices delictivos.

La reunión, en la que participaron los alcaldes de Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, fue convocada por el General de División DEM Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, junto con los mandatarios estatales involucrados en la Coordinación Estatal Coahuila-Durango para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Este encuentro permitió el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias conjuntas, integrando la visión y el compromiso de autoridades militares, estatales y municipales de ambas entidades.

En la mesa de trabajo se acordó reforzar la estrategia de seguridad y la procuración de justicia con un despliegue operativo conjunto. El dispositivo abarca los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, en Durango; así como Torreón y Matamoros, en Coahuila. La coordinación intermunicipal permitirá ampliar la cobertura y agilizar la respuesta ante incidentes, optimizando la utilización de recursos y promoviendo el trabajo colaborativo entre las fuerzas del orden.