Refuerzan estrategia de seguridad en los límites Coahuila-Durango con canal de comunicación y monitoreo avanzado

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Refuerzan estrategia de seguridad en los límites Coahuila-Durango con canal de comunicación y monitoreo avanzado
    El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, participó en la Reunión Interestatal de Seguridad del Grupo de Coordinación Operativa. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Este canal permitirá compartir información en tiempo real y coordinar acciones preventivas ante situaciones de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.

En la Reunión Interestatal de Seguridad en la que participaron los gobernadores Manolo Jiménez de Coahuila y Esteban Villegas de Durango, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, mencionó el acuerdo para crear un canal de comunicación directa entre las corporaciones, así como un trabajo sincronizado entre los centros de monitoreo de ambos estados.

Este canal permitirá compartir información en tiempo real y coordinar acciones preventivas ante situaciones de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen blindaje y vigilancia en La Laguna: gobernadores de Coahuila y Durango acuerdan operativos conjuntos

El Grupo de Coordinación Operativa trabajará en un esquema tratando de mejorar el intercambio de información y fortalecer la vigilancia en los límites entre Coahuila y Durango, así como atender los riesgos de manera más efectiva.

Se contempla la implementación de tecnología avanzada para la detección de incidencias y el monitoreo continuo en puntos estratégicos, buscando blindar la zona limítrofe y reducir los índices delictivos.

La reunión, en la que participaron los alcaldes de Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, fue convocada por el General de División DEM Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, junto con los mandatarios estatales involucrados en la Coordinación Estatal Coahuila-Durango para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: “En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez

Este encuentro permitió el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias conjuntas, integrando la visión y el compromiso de autoridades militares, estatales y municipales de ambas entidades.

En la mesa de trabajo se acordó reforzar la estrategia de seguridad y la procuración de justicia con un despliegue operativo conjunto. El dispositivo abarca los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, en Durango; así como Torreón y Matamoros, en Coahuila. La coordinación intermunicipal permitirá ampliar la cobertura y agilizar la respuesta ante incidentes, optimizando la utilización de recursos y promoviendo el trabajo colaborativo entre las fuerzas del orden.

Temas


Blindaje
Inseguridad
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Román Alberto Cepeda

Organizaciones


Ejército Mexicano

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades