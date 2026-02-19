Refuerzan vacunación contra el sarampión en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de blindar la salud pública y prevenir posibles brotes de sarampión, el Municipio de Torreón mantiene activos los módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad, con especial énfasis en sectores que enfrentan mayores necesidades de servicios médicos.

Las brigadas operan actualmente en las instalaciones de Salud Municipal, ubicadas en la Plaza Mayor, donde la aplicación del biológico se realiza hasta agotar existencias.

Las autoridades reiteraron que es indispensable que madres y padres de familia presenten la cartilla de vacunación en el caso de menores de 9 años, a fin de verificar esquemas completos y garantizar una correcta aplicación.

Además de suministrar la vacuna, el personal capacitado brinda orientación sobre medidas preventivas y resuelve dudas relacionadas con la enfermedad. Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 500 7200.