Refuerzan vigilancia en quintas y operativos de limpieza ante proximidad de Semana Santa en Torreón

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Refuerzan vigilancia en quintas y operativos de limpieza ante proximidad de Semana Santa en Torreón
    Protección Civil y Bomberos realizaron labores preventivas, incluyendo limpieza de canales para evitar riesgos ante posibles lluvias. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón reforzará inspecciones en quintas y albercas, además de intensificar el programa “Vecino Cochino”

TORREÓN, COAH.- En el marco de la onceava reunión semanal de seguridad, el Ayuntamiento de Torreón anunció el reforzamiento de las inspecciones en quintas y albercas, así como la intensificación del programa de limpieza “Vecino Cochino”, como parte de las acciones para mantener el orden y la seguridad ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa.

Durante la sesión, presidida por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, se enfatizó que la sinergia entre sociedad y gobierno es la clave para los resultados positivos en la imagen urbana y la tranquilidad de las familias.

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Con el incremento del turismo religioso y las temperaturas cálidas, la administración municipal puso especial atención en los centros de recreación. Olmos Castro instruyó a las dependencias correspondientes a verificar que todas las quintas y albercas cumplan con las medidas preventivas y de seguridad necesarias para proteger a los usuarios durante los próximos días de asueto.

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Asimismo, se destacó la participación ciudadana a través del programa “Vecino Cochino”. Gracias a las denuncias de los torreonenses sobre el vertido ilegal de basura, se ha logrado una coordinación efectiva entre Seguridad Pública, Vialidad y Servicios Públicos para sancionar estas malas prácticas.

Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, presentó el balance del 9 al 15 de marzo, destacando indicadores positivos:

Robo a casa habitación: 5 hechos reportados.Robo de vehículo con violencia: 0 eventos.Robo a transportistas y transporte público: 0 eventos.

En este periodo, la corporación realizó 132 detenciones remitidas al Ministerio Público. Además, el Grupo de Reacción Torreón aseguró a 20 personas por posesión de narcóticos.

En el ámbito de movilidad, la directora Martha Alicia Faz Dávila informó que los agentes mantienen presencia permanente en el sistema vial Abastos-Independencia, orientando el flujo vehicular hacia la Ruta Aeropuerto.

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Por otro lado, Protección Civil y Bomberos, a cargo de Jorge Luis Juárez, reportó la atención de 177 servicios, haciendo hincapié en la limpieza preventiva de canales en el sector poniente ante la posibilidad de lluvias, labor apoyada por la cuadrilla de “La Ola” y jóvenes voluntarios.

“La sinergia entre la ciudadanía y el Gobierno genera mejores resultados y abre oportunidades para trabajar coordinados en temas de seguridad y de imagen urbana”, puntualizó el secretario del Ayuntamiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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