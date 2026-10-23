Reponen colector para mejorar el drenaje en el norte de Torreón (video)

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    Reponen colector para mejorar el drenaje en el norte de Torreón (video)
    La antigua tubería de asbesto es sustituida por una línea más grande hecha de polietileno de alta densidad. SANDRA GÓMEZ

Pondrán fin a problemas de drenaje que por años han enfrentado vecinos de las colonias La Amistad y La Cortina

TORREÓN, COAH.- Para mejorar el desalojo de aguas residuales y atender los problemas que durante años han afectado a las colonias La Amistad y La Cortina, el Gobierno de Coahuila y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón realizan la reposición del colector general Rodríguez–La Joya II, una de las obras destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria del norte de la ciudad.

La intervención contempla sustituir la antigua tubería de asbesto de 42 pulgadas de diámetro por una nueva línea de 60 pulgadas, fabricada con polietileno de alta densidad, material que permitirá incrementar la capacidad de conducción de las aguas residuales y mejorar el funcionamiento de la red.

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Los trabajos se concentran en las calles Bartolomé de las Casas y Canal de la Concha, dentro de la colonia La Amistad, desde donde se realizará la conexión hacia el cárcamo La Joya II.

Como parte del proyecto también se contempla la interconexión de las redes sanitarias de La Amistad y La Cortina, dos sectores donde el comportamiento de los niveles de aguas residuales ha representado una problemática recurrente para sus habitantes.

Con estas modificaciones se busca facilitar el desfogue, reducir la acumulación de aguas negras y disminuir el riesgo de nuevas afectaciones, principalmente en los puntos donde la infraestructura existente presenta limitaciones para conducir las descargas.

La reposición del colector forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y Simas-Torreón para atender las deficiencias del drenaje sanitario, mediante intervenciones que permitan mejorar su capacidad operativa y responder a las necesidades de las colonias del norte del municipio.

Además de los trabajos de infraestructura, el organismo operador hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura, grasas y otros desechos a las alcantarillas, debido a que estos materiales generan taponamientos y dificultan el flujo de las aguas residuales.

La dependencia advirtió que mantener las redes libres de obstrucciones será indispensable para aprovechar la capacidad del nuevo colector y evitar que los problemas de drenaje continúen afectando a las familias de ambos sectores.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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