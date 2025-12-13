Reuniones entre CATEM y ‘El Limones’ eran conocidas en la región: Gobernador de Durango

    Reuniones entre CATEM y ‘El Limones’ eran conocidas en la región: Gobernador de Durango
    La captura de “El Limones” es un golpe fuerte para la seguridad y se está reforzando la estrategia para toda la zona de La Laguna, apuntó el mandatario. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Esteban Villegas asegura que eran públicas las reuniones entre el dirigente nacional de la CATEM y el exlíder sindical detenido

GÓMEZ PALACIO, DGO.- En la región de La Laguna era del dominio público la serie de reuniones que sostuvo el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, con Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, quien se desempeñaba como secretario de Organización de la central obrera en Durango, afirmó el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal.

“Pedro negó a Cristo tres veces y la verdad es algo inverosímil, porque todos sabemos cuántas reuniones tuvo la CATEM para empezar. En La Laguna se enclaustraron y, desgraciadamente, cayeron en malas prácticas”, señaló el mandatario.

Villegas Villarreal dijo desconocer si el dirigente nacional de la CATEM estaba al tanto de lo que realmente ocurría en la región.

Recordó que la entrada de la CATEM a la capital del estado fue impedida hace algunas semanas, luego de una entrevista personal que sostuvo con “El Limones”, a quien le dejó claro: “Aquí no vas a entrar”.

El gobernador calificó la detención de Rodríguez Ortiz como un golpe fuerte a favor de la seguridad y aseguró que se está reforzando la estrategia en toda la zona de La Laguna.

Indicó que el C-4 de Gómez Palacio ha sido fortalecido con mayor tecnología, incremento de cámaras de videovigilancia y una coordinación estrecha con el Gobierno de Coahuila, con el objetivo de mejorar la seguridad, especialmente tras los recientes incidentes y el aumento en las llamadas de emergencia.

Villegas lanzó además un mensaje directo a la delincuencia organizada: “No se metan en La Laguna. No tiene caso que le quieran hacer al vivo, porque los vamos a agarrar. Tenemos una gran coordinación con el Gobierno de Coahuila, con el Mando Especial y una comunicación constante con las fuerzas federales”, subrayó.

El gobernador asistió en Gómez Palacio al informe de los primeros 100 días de gobierno de la alcaldesa Betzabé Martínez Arango, ante dirigentes sociales y medios de comunicación.

