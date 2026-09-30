Rickettsia deja 42 muertes en Coahuila; Torreón concentra más casos

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó que en Torreón se contabilizan 18 casos, cifra que también relacionó con la mayor concentración de población que tiene este municipio respecto de otras localidades.

TORREÓN, COAH.- La rickettsia mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Coahuila, donde durante el año se han registrado 58 casos y 42 defunciones, mientras que Torreón concentra el mayor número de contagios reportados en la entidad.

Ante la incidencia y la elevada cifra de fallecimientos, la Secretaría de Salud reforzó las acciones de prevención, vigilancia y capacitación del personal médico, con el objetivo de favorecer una detección temprana de la enfermedad.

El funcionario explicó que uno de los principales problemas es que algunos pacientes llegan a los hospitales en condiciones graves, luego de haber recibido inicialmente tratamientos que no corresponden a la rickettsiosis, lo que retrasa la atención adecuada.

Por este motivo, las autoridades sanitarias han insistido en capacitar a médicos y personal de primer contacto para que identifiquen oportunamente los síntomas y puedan iniciar el tratamiento correspondiente.

También se recomienda que, al acudir a consulta, los pacientes o sus familiares informen si existe convivencia con perros u otras mascotas, especialmente cuando se trata de menores de edad con síntomas compatibles, ya que este antecedente puede resultar importante para orientar el diagnóstico.

La Secretaría de Salud también mantiene campañas permanentes contra el dengue en todas las regiones de Coahuila, particularmente ante las lluvias y la proliferación de recipientes con agua estancada.

Aguirre Vázquez indicó que actualmente se tienen registrados 22 casos de dengue en la entidad, cifra considerablemente menor a la observada en años anteriores.

Durante 2024 se contabilizaron alrededor de 5 mil 700 casos, mientras que en 2025 la cifra descendió a cerca de 720.

El secretario atribuyó parte de esta reducción a la participación de la ciudadanía mediante acciones de descacharrización, eliminación de depósitos de agua y uso de abate.