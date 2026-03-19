Rinde segundo informe directora de la FAFF y consolida avances académicos en la UAdeC Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- La directora de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristina Ordaz Mota, presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, donde expuso avances sustantivos en materia académica, administrativa y de desarrollo institucional. El acto se llevó a cabo en la Sala Bicentenario del plantel, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; así como autoridades universitarias e invitados especiales, entre ellos el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Carlos Centeno Aranda.

ENFOQUE HUMANO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Durante su intervención, el rector reconoció el cumplimiento de metas y el liderazgo ejercido por la directora, subrayando el enfoque humano que ha caracterizado su gestión, particularmente en la atención a la salud mental del estudiantado mediante el fortalecimiento del área de Psicología. Destacó que este acompañamiento cercano ha permitido atender de manera integral las dinámicas dentro de las aulas y los espacios universitarios, consolidando un entorno educativo más sensible y comprometido con el bienestar de la comunidad. Por su parte, Cristina Ordaz Mota estructuró su informe en cinco ejes estratégicos: gestión académica, planta docente, integración académica, formación integral e infraestructura, los cuales articulan las acciones emprendidas durante el último año. INFRAESTRUCTURA, INCLUSIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Entre los principales resultados, resaltó la implementación de estrategias alineadas al Plan de Desarrollo Institucional, orientadas a garantizar la inclusión y equidad educativa, ampliando oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de estudios para diversos sectores de la población.

En materia de infraestructura, informó sobre trabajos permanentes de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, realizados bajo criterios de sostenibilidad ambiental y austeridad, con el objetivo de ofrecer espacios funcionales y adecuados para el desarrollo académico. Asimismo, destacó el cumplimiento de los lineamientos de control interno institucional, con la entrega de evidencias en rubros clave como administración de riesgos, comunicación y supervisión, lo que derivó en una evaluación aprobatoria y en el fortalecimiento de los mecanismos de calidad y transparencia.

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