Rinde segundo informe directora de la FAFF y consolida avances académicos en la UAdeC Unidad Laguna

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    Rinde segundo informe directora de la FAFF y consolida avances académicos en la UAdeC Unidad Laguna
    Cristina Ordaz Mota presentó su segundo informe ante autoridades universitarias y comunidad de la FAFF. CORTESÍA

Resultados reflejan impulso a inclusión educativa, fortalecimiento institucional, mejora de instalaciones y atención integral al alumnado

TORREÓN, COAH.- La directora de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristina Ordaz Mota, presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, donde expuso avances sustantivos en materia académica, administrativa y de desarrollo institucional.

El acto se llevó a cabo en la Sala Bicentenario del plantel, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; así como autoridades universitarias e invitados especiales, entre ellos el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Carlos Centeno Aranda.

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ENFOQUE HUMANO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante su intervención, el rector reconoció el cumplimiento de metas y el liderazgo ejercido por la directora, subrayando el enfoque humano que ha caracterizado su gestión, particularmente en la atención a la salud mental del estudiantado mediante el fortalecimiento del área de Psicología.

Destacó que este acompañamiento cercano ha permitido atender de manera integral las dinámicas dentro de las aulas y los espacios universitarios, consolidando un entorno educativo más sensible y comprometido con el bienestar de la comunidad.

Por su parte, Cristina Ordaz Mota estructuró su informe en cinco ejes estratégicos: gestión académica, planta docente, integración académica, formación integral e infraestructura, los cuales articulan las acciones emprendidas durante el último año.

INFRAESTRUCTURA, INCLUSIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

Entre los principales resultados, resaltó la implementación de estrategias alineadas al Plan de Desarrollo Institucional, orientadas a garantizar la inclusión y equidad educativa, ampliando oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de estudios para diversos sectores de la población.

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En materia de infraestructura, informó sobre trabajos permanentes de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, realizados bajo criterios de sostenibilidad ambiental y austeridad, con el objetivo de ofrecer espacios funcionales y adecuados para el desarrollo académico.

Asimismo, destacó el cumplimiento de los lineamientos de control interno institucional, con la entrega de evidencias en rubros clave como administración de riesgos, comunicación y supervisión, lo que derivó en una evaluación aprobatoria y en el fortalecimiento de los mecanismos de calidad y transparencia.

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