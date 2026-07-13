Riquelme ordena que recursos del Simas se destinen a garantizar agua en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que la totalidad de los recursos disponibles en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón será orientada a atender las necesidades de abastecimiento, infraestructura y mantenimiento que actualmente enfrenta la ciudad. El Edil señaló que uno de los ejes prioritarios de su plan de gobierno será impulsar una reestructuración financiera responsable del organismo operador, con el propósito de recuperar su estabilidad, fortalecer su capacidad técnica y garantizar que cada peso se traduzca en un mejor servicio para las familias torreonenses.

Explicó que, una vez concluido el proceso de entrega-recepción y con pleno conocimiento de la situación administrativa, financiera y operativa del Simas, propondrá cambios en la integración de su Consejo Directivo. Riquelme Solís sostuvo que la renovación de este órgano deberá realizarse con responsabilidad y bajo el principio de salvaguardar el patrimonio y la operación del sistema, pues advirtió que durante el periodo anterior el Consejo sesionó en pocas ocasiones. Consideró que cada reunión del Consejo Directivo debería concluir con un informe público sobre la situación que guarda el organismo, los acuerdos adoptados, las inversiones programadas y los avances alcanzados en materia de suministro de agua, drenaje y saneamiento. Recordó que durante su anterior administración municipal, los representantes empresariales que formaban parte del órgano de gobierno del Simas mantenían una participación activa y exigente, al solicitar de manera permanente los estados financieros, los indicadores técnicos y toda la información relacionada con la operación del sistema. El Presidente Municipal afirmó que esa vigilancia deberá recuperarse para garantizar transparencia, rendición de cuentas y una adecuada toma de decisiones. Señaló que los consejeros no pueden limitarse a asistir a las reuniones, sino que deben analizar, cuestionar y supervisar el manejo de los recursos públicos.

La estrategia para atender la problemática del Simas se dividirá en dos vertientes. La primera estará enfocada en garantizar la operación cotidiana del organismo, como la reparación de fugas, el mantenimiento de equipos, la atención de reportes y la continuidad del suministro. La segunda contempla la planeación y ejecución de nueva infraestructura que permita resolver de manera definitiva los problemas recurrentes de abastecimiento y drenaje en distintos sectores de Torreón. Riquelme Solís reconoció que estas acciones requerirán inversiones importantes, por lo que se establecerá una programación de obras con criterios técnicos y sociales, privilegiando aquellos proyectos que representen soluciones permanentes y un beneficio directo para la población. “El objetivo es resolver la problemática del agua, darle tranquilidad a la gente y asegurar que las obras que se realicen no sean solamente medidas temporales, sino soluciones que permanezcan y mejoren la calidad de vida de los torreonenses”, manifestó.

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