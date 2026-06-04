Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, el mejor evaluado en Coahuila

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    Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, el mejor evaluado en Coahuila
    Román Cepeda alcanzó el mayor nivel de aprobación ciudadana entre los alcaldes de Coahuila, de acuerdo con una medición realizada en mayo de 2026. FACEBOOK

Encuesta destaca respaldo social a gestión enfocada en estabilidad, inversión productiva y modernización urbana.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, se ubicó como el Presidente Municipal con mayor nivel de aceptación ciudadana en Coahuila durante mayo de 2026, al registrar una aprobación de 68.3 por ciento, según los resultados del más reciente estudio realizado por Demoscopia Digital en coordinación con La Jornada Estado de México.

La medición ubica a Torreón en la primera posición estatal en percepción pública sobre desempeño gubernamental, reflejando la confianza de la ciudadanía en una administración que ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer las condiciones de seguridad, promover la actividad económica y desarrollar proyectos estratégicos para la ciudad.

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Con este resultado, el Municipio supera a otras ciudades relevantes de la entidad y se consolida entre los gobiernos locales con mayores niveles de respaldo social en Coahuila.

La valoración positiva se presenta en un escenario marcado por el crecimiento y la expansión de la ciudad, impulsados por políticas orientadas a elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la competitividad regional.

El porcentaje alcanzado por Cepeda González lo coloca al frente del ranking estatal de alcaldes mejor evaluados, consolidando a Torreón como el municipio con la percepción ciudadana más favorable de la entidad.

Entre los factores que explican este resultado destacan las acciones implementadas en materia de seguridad pública, la promoción de nuevas inversiones, el fortalecimiento de los servicios municipales y la ejecución de obras estratégicas que han contribuido al desarrollo urbano de la ciudad.

Uno de los rubros con mayor impacto en la opinión pública ha sido la estrategia de seguridad, considerada un elemento clave para generar confianza, atraer capitales y fortalecer la actividad económica local. La coordinación entre corporaciones, la ampliación de la infraestructura de vigilancia y las acciones preventivas han favorecido un entorno de mayor estabilidad para habitantes y sectores productivos.

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