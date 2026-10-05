Segunda amenaza a plantel escolar de Gómez Palacio este año genera intensa movilización

La alerta generó preocupación entre las familias y motivó la llegada de padres que acudieron por sus hijos a la secundaria y preparatoria. Elementos de la Unidad de Reacción Inmediata participaron en el dispositivo para resguardar la salida de estudiantes y mantener vigilancia en el entorno escolar.

GÓMEZ PALACIO, DGO.— Una supuesta amenaza de tiroteo difundida en redes sociales provocó este lunes 5 de octubre la movilización de corporaciones de seguridad al Instituto 18 de Marzo, de Gómez Palacio , en la región lagunera, donde se reforzó la vigilancia para proteger a estudiantes de secundaria y preparatoria.

El director Andrés Madrid Escobedo informó que, al conocer el mensaje, se activaron los protocolos y se notificó a las autoridades educativas, municipales y estatales. Los agentes se desplegaron en accesos y alrededores de las instalaciones.

El directivo señaló que no se registraron incidentes dentro del instituto. Entre las medidas aplicadas se encuentran el refuerzo del control de ingreso para impedir el acceso de personas ajenas a la comunidad educativa y la continuidad de la revisión de mochilas.

La presencia policial acompañó la llegada de familiares, mientras las autoridades escolares atendían la situación que alteró la jornada de los dos niveles educativos.

El instituto ya había enfrentado una alerta similar el pasado 5 de marzo, cuando un mensaje localizado en los sanitarios de preparatoria derivó en la evacuación de estudiantes y personal, así como en la intervención de corporaciones de seguridad.

Después de aquel episodio, el 9 de marzo se realizó en el plantel una Mesa de Seguridad con autoridades educativas, representantes de las fuerzas de seguridad y padres de familia. Durante la reunión se revisaron los procedimientos de respuesta ante amenazas y posibles situaciones de riesgo.