Siete centros de rehabilitación han sido clausurados en Torreón por irregularidades

TORREÓN, COAH.- La Unidad de Prevención Social de la Violencia de Torreón ha clausurado siete centros de rehabilitación de drogadictos en lo que va de 2025, debido a diversas irregularidades.

Blanca Álvarez Garza, directora de la Unidad de Prevención Social del Delito, informó que estos cierres se deben a incumplimientos en la normativa y a la presencia de prácticas como el uso de artículos que pueden causar daño físico a los anexados, así como a la existencia de espacios mixtos para hombres y mujeres.

La Unidad está realizando operativos de revisión y brindando capacitación a los centros para asegurar el respeto a los derechos humanos y la calidad de la atención, ya que se ha encontrado el uso de esposas, “chicharras”, salas mixtas y el incumplimiento de la NOM-028.

Esta norma busca garantizar que los centros ofrezcan un trato apegado a los derechos humanos y cuenten con personal especializado para garantizar la atención digna de las personas en tratamiento.

Actualmente se están realizando operativos de revisión y brindando capacitación a los centros para asegurar la calidad de la atención que brindan.

Mencionó algunas de las causas por las que fueron cerrados establecimientos, ya que no estaban legalmente constituidos, no contaban con protocolos de atención a las personas ingresadas conforme a los estándares de salud, además de no tener personal calificado para la atención médica, cocinas y baños en pésimas condiciones, etcétera.

Los hallazgos en los centros de inspección revelan la falta de humanismo y calidad en la atención que brindan a los pacientes.