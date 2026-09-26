Simas enfrenta crisis de agua sin hacer uso de crédito de 120 mdp

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) ha logrado enfrentar hasta ahora la emergencia en materia de agua y drenaje sin necesidad de recurrir al financiamiento por 120 millones de pesos autorizado por el Cabildo de Torreón, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El Presidente Municipal señaló que, a su llegada a la administración, se contempló la posibilidad de utilizar esos recursos para garantizar el suministro de agua potable en los distintos sectores de la ciudad; sin embargo, el organismo operador ha solventado con recursos propios la perforación de nuevos pozos, así como la reparación y mantenimiento de las fuentes de abastecimiento.

Explicó que algunos trabajos han sido cubiertos mediante esquemas de pago en parcialidades acordados con empresas y contratistas, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de infraestructura sin disponer, hasta el momento, del apoyo financiero autorizado por el Ayuntamiento. Riquelme Solís destacó además que se detectó la existencia de recursos provenientes de impuestos federales que son recibidos directamente por la Tesorería Municipal y que anteriormente no estaban siendo transferidos al organismo operador. Indicó que estos recursos comenzaron a ser canalizados nuevamente al Simas para fortalecer su capacidad financiera y destinarlos a las obras necesarias para mejorar los servicios de agua potable y drenaje. RECUPERAN 19 POZOS Como parte de la estrategia para recuperar capacidad de suministro, el Alcalde informó que 19 pozos han sido sometidos a trabajos de reparación y mantenimiento, además de que 2 nuevas fuentes de abastecimiento se encuentran próximas a entrar en funcionamiento. Se trata de los pozos ubicados en los sectores de Profesionistas y El Campestre, los cuales están en proceso de equipamiento y se prevé que comiencen a operar en los próximos días. Con su incorporación, explicó, se busca fortalecer el suministro y contar con disponibilidad suficiente de agua para atender la demanda de ambos sectores de Torreón. El Edil sostuvo que las acciones ejecutadas hasta ahora representan un esfuerzo financiero del propio sistema operador, por lo que el crédito autorizado permanece como una alternativa en caso de que las condiciones futuras hagan necesaria su utilización.

DRENAJE, EL SIGUIENTE RETO Riquelme Solís reconoció que uno de los principales desafíos pendientes se encuentra en el sistema de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, infraestructura que requiere una inversión considerable. Mientras se define una estrategia integral, explicó que los cárcamos han comenzado a ser rehabilitados gradualmente mediante la instalación de nuevos motores y equipo de rebombeo. Detalló que parte de los brotes de aguas residuales que se presentan en algunas colonias tienen su origen en deficiencias para impulsar las descargas desde los cárcamos hasta la planta tratadora. Ante esta problemática, señaló que existe la posibilidad de sumar recursos del Gobierno de Coahuila dentro del programa “Le entramos”, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de acelerar la rehabilitación de la infraestructura sanitaria. BUSCAN NUEVO ESQUEMA PARA PLANTA TRATADORA El Alcalde recordó que durante años la operación de la planta tratadora de Torreón se ha desarrollado bajo un esquema de concesión y señaló que actualmente se analiza la participación de una empresa que pueda ofrecer el servicio que requiere la ciudad. La intención, dijo, es avanzar hacia una solución que permita fortalecer tanto el tratamiento de las aguas residuales como la operación de los cárcamos y reducir los problemas de drenaje que afectan a diferentes sectores. Riquelme Solís aseguró que la prioridad continuará siendo recuperar infraestructura, mejorar el suministro de agua potable y fortalecer financieramente al Simas, antes de recurrir al financiamiento aprobado por el Cabildo.

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