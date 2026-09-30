Simas Torreón bajo revisión: exfuncionarios deberán responder por observaciones

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el análisis de expedientes, archivos y obras ejecutadas se encuentra en su fase final, por lo que, conforme lo establece la legislación, los exservidores públicos involucrados serán llamados para aclarar dudas y presentar las respuestas correspondientes.

TORREÓN, COAH.- La revisión de la pasada administración de Simas Torreón entra en una etapa clave, con la próxima comparecencia de exfuncionarios que deberán responder a las observaciones encontradas durante el proceso de entrega-recepción del organismo operador.

El Presidente Municipal también fue cuestionado sobre el amparo promovido por el exgerente de Simas Torreón, Roberto Escalante, y dejó claro que se trata de un asunto jurídico particular que deberá resolverse por las vías institucionales.

“Es una situación jurídica de cada quien. Nosotros ya hicimos los señalamientos en su momento”, sostuvo.

Riquelme Solís señaló que el Ayuntamiento continuará colaborando con las autoridades encargadas de fiscalizar el proceso y entregará la documentación que sea solicitada para determinar el alcance de las observaciones detectadas.

Explicó que, una vez que los exfuncionarios sean notificados, tendrán oportunidad de responder a los cuestionamientos derivados de la revisión, aportar información y, en su caso, solventar las inconsistencias encontradas.

“El procedimiento que estamos siguiendo es precisamente el de la información y posteriormente citar a los funcionarios a las respuestas correspondientes, que es lo que marca la ley”, puntualizó.

Concluida esta etapa, serán las instancias fiscalizadoras las responsables de analizar la información y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos, acciones legales o presentar las denuncias que correspondan.