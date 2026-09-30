Simas Torreón bajo revisión: exfuncionarios deberán responder por observaciones

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    Simas Torreón bajo revisión: exfuncionarios deberán responder por observaciones
    Simas Torreón hace frente a la crisis de agua con recursos propios, sin recurrir a créditos, dijo el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Serán llamados para aclarar dudas y en su caso, solventar las inconsistencias

TORREÓN, COAH.- La revisión de la pasada administración de Simas Torreón entra en una etapa clave, con la próxima comparecencia de exfuncionarios que deberán responder a las observaciones encontradas durante el proceso de entrega-recepción del organismo operador.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el análisis de expedientes, archivos y obras ejecutadas se encuentra en su fase final, por lo que, conforme lo establece la legislación, los exservidores públicos involucrados serán llamados para aclarar dudas y presentar las respuestas correspondientes.

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El Presidente Municipal también fue cuestionado sobre el amparo promovido por el exgerente de Simas Torreón, Roberto Escalante, y dejó claro que se trata de un asunto jurídico particular que deberá resolverse por las vías institucionales.

“Es una situación jurídica de cada quien. Nosotros ya hicimos los señalamientos en su momento”, sostuvo.

Riquelme Solís señaló que el Ayuntamiento continuará colaborando con las autoridades encargadas de fiscalizar el proceso y entregará la documentación que sea solicitada para determinar el alcance de las observaciones detectadas.

Explicó que, una vez que los exfuncionarios sean notificados, tendrán oportunidad de responder a los cuestionamientos derivados de la revisión, aportar información y, en su caso, solventar las inconsistencias encontradas.

“El procedimiento que estamos siguiendo es precisamente el de la información y posteriormente citar a los funcionarios a las respuestas correspondientes, que es lo que marca la ley”, puntualizó.

Concluida esta etapa, serán las instancias fiscalizadoras las responsables de analizar la información y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos, acciones legales o presentar las denuncias que correspondan.

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Mientras avanza esta revisión, el Alcalde destacó que Simas Torreón mantiene inversiones para fortalecer su infraestructura y mejorar su operación, particularmente en servicios prioritarios para la ciudadanía.

Riquelme Solís reiteró que su administración mantendrá disposición para atender los requerimientos de las autoridades y colaborar en cada una de las etapas del procedimiento.

“Mi administración siempre estará en colaboración para poder apoyar dentro de lo que las autoridades soliciten”, afirmó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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