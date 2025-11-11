Simas Torreón se suma al Buen Fin con descuentos y premios que incluyen un automóvil

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón se sumará este año al “Buen Fin”, con el objetivo de brindarles grandes sorpresas y beneficios a los usuarios cumplidos y apoyar a aquellos que presentan adeudos.

Roberto Escalante, gerente general del Simas Torreón, informó que en la oficina matriz y sucursales del organismo operador se lleva a cabo la entrega de boletos a usuarios cumplidos, para participar en el “Sorteo Navideño Simas Torreón Usuarios Cumplidos” de un automóvil nuevo marca Fiat Argo 2025, el cual se realizará el próximo 18 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA: millonarios ingresos sin producción; reporta síndico 64 mdp captados en cinco meses

Mencionó que la rifa se lleva a cabo con el objetivo de reconocer a usuarios que cada mes realizan su pago puntual y agregó que la fecha límite para la entrega de boletos y depósito en las urnas colocadas en oficina matriz y sucursales del sistema concluirá el 17 de diciembre.

Señaló que el sorteo cuenta con la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, bajo el permiso número 20250190PS05, y se llevará a cabo ante la presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación.

Resaltó que durante los días de el “Buen Fin” (jueves 13 al lunes 17 de noviembre), el Simas Torreón pondrá al alcancé de usuarios con adeudo, atractivos ajustes para que regularicen su situación.

Detalló que para usuarios con servicio doméstico, se les otorgará un 60 por ciento de ajuste y además la eliminación del 100 por ciento de los recargos, mientras que para usuarios con contrato comercial, se les aplicará un ajuste del 30 por ciento, más la quita del 100 por ciento de recargos.

De igual forma, indicó que se obsequiarán por sorteo, 10 pantallas de 50 pulgadas (dos pantallas por sucursal), entre los usuarios que realicen sus pagos durante los días del “Buen Fin”.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón y Monclova se suman a las marchas del Movimiento del Sombrero y Generación Z

Agregó que al momento de realizar su pago, recibirán un boleto, el cual deberán llenar con sus datos, incluyendo número telefónico y depositarlo en las urnas que se colocarán para participar.

Comentó que cinco pantallas se obsequiarán el sábado 15 y cinco el martes 18 a través de la página oficial del Simas Torreón en Facebook, vía transmisión en vivo.