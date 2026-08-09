Supervisa salud municipal atención médica y veterinaria en el Paseo Colón de Torreón

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Torreón
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    Supervisa salud municipal atención médica y veterinaria en el Paseo Colón de Torreón
    Personal de Salud Pública Municipal supervisó los servicios que se ofrecen cada domingo en el Paseo Colón de Torreón, Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El módulo dominical ofrece consultas médicas, atención dental, psicología, nutrición y podología a las familias

TORREÓN, COAH.- Autoridades de la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón, Coahuila, llevaron a cabo un recorrido de supervisión en el módulo de atención que opera cada domingo en el Paseo Colón, con la finalidad de evaluar los servicios brindados y detectar áreas de oportunidad para ampliar la cobertura a la ciudadanía.

Durante la jornada, Juan Pérez Ortega, titular de la dependencia, detalló la oferta de servicios disponibles en el Paseo Colón, entre los que destacan consultas médicas generales, psicología, nutrición, atención dental y podología. Asimismo, se realizan de manera permanente pruebas rápidas para la detección de glucosa y VIH, además del chequeo de la presión arterial.

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En apego a las instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de fortalecer las políticas de bienestar animal, el funcionario subrayó que el personal también aplica vacunas antirrábicas para perros y gatos, así como tratamiento garrapaticida. Paralelamente, como parte de la estrategia contra el dengue, se distribuye abate entre los asistentes para la protección de tinacos y depósitos de agua.

Durante la visita, el director dialogó directamente con las familias que acudieron al corredor dominical para orientarlas sobre los trámites e iniciativas de la dependencia local.

“Mantendré un constante acercamiento con el personal de las brigadas tanto del área médica, de enfermería, de laboratorio, dental y todas, así como con el personal veterinario y de Vectores.

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Es importante también escuchar sus sugerencias para ver en qué podemos mejorar y ofrecer cada vez más calidad en la atención a la ciudadanía”, concluyó Pérez Ortega.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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