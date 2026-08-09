Supervisa salud municipal atención médica y veterinaria en el Paseo Colón de Torreón

TORREÓN, COAH.- Autoridades de la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón, Coahuila, llevaron a cabo un recorrido de supervisión en el módulo de atención que opera cada domingo en el Paseo Colón, con la finalidad de evaluar los servicios brindados y detectar áreas de oportunidad para ampliar la cobertura a la ciudadanía. Durante la jornada, Juan Pérez Ortega, titular de la dependencia, detalló la oferta de servicios disponibles en el Paseo Colón, entre los que destacan consultas médicas generales, psicología, nutrición, atención dental y podología. Asimismo, se realizan de manera permanente pruebas rápidas para la detección de glucosa y VIH, además del chequeo de la presión arterial.

En apego a las instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de fortalecer las políticas de bienestar animal, el funcionario subrayó que el personal también aplica vacunas antirrábicas para perros y gatos, así como tratamiento garrapaticida. Paralelamente, como parte de la estrategia contra el dengue, se distribuye abate entre los asistentes para la protección de tinacos y depósitos de agua. Durante la visita, el director dialogó directamente con las familias que acudieron al corredor dominical para orientarlas sobre los trámites e iniciativas de la dependencia local. “Mantendré un constante acercamiento con el personal de las brigadas tanto del área médica, de enfermería, de laboratorio, dental y todas, así como con el personal veterinario y de Vectores.

Es importante también escuchar sus sugerencias para ver en qué podemos mejorar y ofrecer cada vez más calidad en la atención a la ciudadanía”, concluyó Pérez Ortega.