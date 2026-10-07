Tecnología e inteligencia artificial marcan agenda del Congreso de Seguridad Industrial en Torreón

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    Tecnología e inteligencia artificial marcan agenda del Congreso de Seguridad Industrial en Torreón
    El Congreso de Seguridad Industrial es organizado por Canacintra Torreón. SANDRA GÓMEZ

La sede del encuentro será el Tecmilenio Campus Laguna

TORREÓN, COAH.- Drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas predictivos serán parte de las herramientas que especialistas analizarán durante el 7° Congreso Nacional de Seguridad Industrial 2026, programado para el próximo jueves 15 de octubre en la Universidad Tecmilenio Campus Laguna.

El encuentro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón, reunirá a alrededor de 150 participantes con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención de accidentes y avanzar hacia nuevos modelos de seguridad dentro de los centros de trabajo.

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Bajo el lema “Tecnología aplicada y cultura preventiva para cero accidentes”, la jornada estará dirigida a empresarios, directivos, supervisores, especialistas y responsables de Seguridad Industrial, EHS, Operaciones, Mantenimiento, Ingeniería y Recursos Humanos, además de estudiantes de la región.Uno de los ejes del programa será analizar cómo la incorporación de nuevas tecnologías está modificando la manera de identificar, anticipar y reducir riesgos laborales.

Entre los especialistas invitados se encuentra Ramón del Valle Coppel, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Sustentabilidad de Siemens para México y Centroamérica, quien expondrá sobre transformación digital y cultura preventiva.

También participará Luis Carlos López Segura, director de CADHAUS, con una ponencia enfocada en el uso de drones y robótica en la minería, mientras que Ramsés Zazueta Ezrré, gerente comercial nacional de Pilz de México, abordará el concepto de seguridad predictiva.

El debate sobre el papel de la tecnología continuará con el panel “¿La seguridad del futuro será humana o automatizada?”, en el que participarán Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, y Protección Civil del Estado en La Laguna, además de especialistas en ingeniería y responsables de áreas EHS.

La discusión estará enfocada en los retos que representa combinar el criterio y la experiencia humana con sistemas automatizados para mejorar la prevención y disminuir accidentes en los entornos laborales.

El congreso incluirá además talleres prácticos sobre investigación de incidentes mediante inteligencia artificial, neurociencia aplicada a la prevención, fortalecimiento de la cultura preventiva y ciberseguridad.

De manera paralela funcionará un área de exposición comercial en la que empresas e instituciones mostrarán productos, servicios y soluciones orientados a la seguridad industrial. Entre los participantes se encuentran Universidad MEZE, ICSI, Antum, AR Médica, Green Line, CEA Control, Tecmilenio, Evidence Technology, Hidro 220, BKL Fire Systems y Enersafety.

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La realización del encuentro cuenta con respaldo institucional del Municipio de Torreón y de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila, además de empresas patrocinadoras y organismos aliados.

Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón, señaló que uno de los principales objetivos es que las empresas dejen atrás esquemas enfocados únicamente en reaccionar ante los incidentes y adopten modelos preventivos y predictivos.

Destacó que mejorar las condiciones de seguridad no solo permite disminuir riesgos y accidentes, sino que también repercute en la productividad de las empresas y en el bienestar de sus trabajadores.

Las inscripciones para el 7° Congreso Nacional de Seguridad Industrial permanecen abiertas a través de los canales oficiales y las oficinas de Canacintra Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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