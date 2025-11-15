Torreón abre acceso a la Fonoteca Nacional en la biblioteca García de Letona

TORREÓN, COAH.- En el marco del Festival del Mitote Lagunero, el Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), inauguró el nuevo punto de acceso a la Fonoteca Nacional en la Biblioteca José García de Letona, un espacio que permitirá a la ciudadanía acercarse a la memoria sonora de México.

El titular del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, destacó que desde su creación en 2008, la Fonoteca Nacional ha rescatado grabaciones históricas, archivos radiofónicos, piezas musicales y registros de campo que preservan voces, ritmos y paisajes que forman parte de la identidad mexicana.

Señaló que este nuevo acceso facilitará la consulta de materiales que no se encuentran disponibles en otros medios.

“Somos la segunda biblioteca en Coahuila que ofrece este servicio; la otra es la Biblioteca Venustiano Carranza, en Saltillo”, mencionó el funcionario, quien subrayó la importancia del acervo, donde es posible encontrar documentos sonoros relevantes, como discursos presidenciales y grabaciones históricas, entre ellas el mensaje de Miguel de la Madrid tras el sismo del 19 de septiembre de 1985.

Méndez Vigatá invitó a investigadores, estudiantes y al público en general a explorar este acervo único, disponible en la Biblioteca José García de Letona, ubicada en la Alameda Zaragoza.

El servicio se ofrece de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.