Torreón abre acceso a la Fonoteca Nacional en la biblioteca García de Letona

Torreón
/ 15 noviembre 2025
    Torreón abre acceso a la Fonoteca Nacional en la biblioteca García de Letona
    Acceso a la Fonoteca Nacional inaugurado en la Biblioteca José García de Letona. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El IMCE inaugura un punto de acceso a uno de los acervos sonoros más importantes del país; permitirá consultar grabaciones históricas

TORREÓN, COAH.- En el marco del Festival del Mitote Lagunero, el Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), inauguró el nuevo punto de acceso a la Fonoteca Nacional en la Biblioteca José García de Letona, un espacio que permitirá a la ciudadanía acercarse a la memoria sonora de México.

El titular del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, destacó que desde su creación en 2008, la Fonoteca Nacional ha rescatado grabaciones históricas, archivos radiofónicos, piezas musicales y registros de campo que preservan voces, ritmos y paisajes que forman parte de la identidad mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: UTRCC celebra la graduación de la generación 2023-2025 en Monclova

Señaló que este nuevo acceso facilitará la consulta de materiales que no se encuentran disponibles en otros medios.

“Somos la segunda biblioteca en Coahuila que ofrece este servicio; la otra es la Biblioteca Venustiano Carranza, en Saltillo”, mencionó el funcionario, quien subrayó la importancia del acervo, donde es posible encontrar documentos sonoros relevantes, como discursos presidenciales y grabaciones históricas, entre ellas el mensaje de Miguel de la Madrid tras el sismo del 19 de septiembre de 1985.

Méndez Vigatá invitó a investigadores, estudiantes y al público en general a explorar este acervo único, disponible en la Biblioteca José García de Letona, ubicada en la Alameda Zaragoza.

El servicio se ofrece de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.

Temas


Cultura
Historia

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?