Torreón aprueba estímulos fiscales para impulsar comercio en 2026

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Torreón aprueba estímulos fiscales para impulsar comercio en 2026
    Sesión de Cabildo donde se aprobaron los incentivos fiscales para comerciantes de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Cabildo avala descuentos en refrendos y subsidios totales para nuevas licencias de funcionamiento

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer la protección ciudadana y brindar respaldo a sectores clave, el Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad una serie de incentivos fiscales y apoyos sociales durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, encabezada por el alcalde Román Cepeda.

Como medida central para dinamizar la actividad comercial, los ediles avalaron un descuento del 50 por ciento en el refrendo de licencias de funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026, beneficio que estará vigente hasta el próximo 31 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Hidalgo: Reportan 3 ejidatarios heridos tras enfrentamiento armado en rancho La Pasadita

A este incentivo se suma un subsidio del 100 por ciento en el trámite de nuevas licencias de funcionamiento durante todo el año, el cual contempla además la condonación total de multas y recargos de periodos anteriores, con el propósito de garantizar condiciones de igualdad y regularización para todos los contribuyentes.

En materia de seguridad y justicia social, el Cabildo de Torreón ratificó el apoyo económico mensual para 22 familiares de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal caídos o desaparecidos en cumplimiento de su deber, equiparando el monto al sueldo neto que percibían los oficiales.

Asimismo, se autorizaron compensaciones para nueve agentes estatales comisionados a labores de vigilancia municipal, así como el subsidio mensual a la Cruz Roja Mexicana, delegación Torreón, iniciando con el pago retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero.

Durante la sesión también se aprobó el nuevo Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones y la donación de tres locales comerciales en el Mercado Alianza a sus actuales posesionarios, con lo que se busca brindar certeza jurídica y estabilidad a los comerciantes establecidos en este espacio tradicional de la ciudad.

