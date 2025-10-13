Torreón: arrancan rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced

En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos con los habitantes de cada sector de Torreón.

Este programa contempla la rehabilitación de 22 canchas de usos múltiples en 18 colonias para este mismo año, con el objetivo de recuperar espacios deportivos y de convivencia para las familias torreonenses.

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de seis millones de pesos, esta mañana el alcalde Román Alberto Cepeda González puso en marcha, junto a Hugo Dávila Prado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa de rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced.

Cepeda González reiteró su compromiso de atender cada colonia y cada sector de la ciudad en coordinación con el Gobierno del Estado, como se hace también en materia de seguridad.

“No hay un solo sector que no tenga obra, y cada una la estamos trabajando en unidad y con una sola visión de Torreón y de Coahuila. Por eso no es casualidad que Torreón sea una de las ciudades más seguras y Coahuila uno de los estados más seguros del país; es un trabajo coordinado y conjunto”, expresó el alcalde.

El edil recordó que Torreón es el municipio que más invierte en seguridad en todo el país, con una suma de 2 mil 500 millones de pesos desde 2022.

“Recibí Torreón con 44 patrullas y ya hemos entregado más de 250; también más de mil cámaras inteligentes, armamento, equipamiento, y seguimos trabajando con estrategia y coordinación con el Estado y con nuestro gran aliado, el gobernador Manolo Jiménez, porque lo más importante que tiene esta tierra es su gente, y garantizar la seguridad es fundamental”, señaló.

Román Alberto Cepeda González subrayó que este tipo de obras, como la rehabilitación de plazas y canchas, permiten que la comunidad cuente con espacios dignos para el esparcimiento familiar y la práctica deportiva.

“Por eso dejamos la Línea Verde como la dejamos, el Multideportivo, el Polideportivo, la Unidad Deportiva, cada cancha, más de 450 plazas y más de 100 techumbres nuevas, y no nos vamos a detener. Coahuila tiene rumbo y Torreón no se detiene”, afirmó.

Agregó que el trabajo constante busca construir una sociedad más justa, equitativa y digna, mediante la colaboración entre gobierno, empresarios y ciudadanía.

Por su parte, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas, detalló que el techado del multideportivo fue de 780 metros cuadrados divididos en dos secciones, con el uso de 8.6 toneladas de acero.

“Se cambiaron porterías y tableros, y en coordinación con Servicios Públicos se dio mantenimiento general a juegos y ejercitadores, además de realizar limpieza total en la plaza. También se rehabilitó la plancha de concreto de 700 metros cuadrados con ocho centímetros de espesor”, explicó.

El funcionario indicó que dentro del programa se rehabilitarán 22 canchas en colonias como Braulio Fernández Aguirre, Las Luisas, Villas La Merced, Martínez Adame, JR Mijares, Rincón La Merced, Hogares Ferrocarrileros, Torreón Residencial, ejido Albia, Magdalenas y Villa California, entre otras, que quedarán concluidas en no más de cuatro semanas.

El diputado Felipe González Miranda reconoció el trabajo del alcalde y su compromiso con la gente, que —dijo— se refleja en su presencia constante en cada sector de la ciudad.

“Debemos soñar con una mejor calidad de vida, y esto es una muestra de que debemos aspirar siempre a estar mejor. Para eso trabaja Manolo Jiménez, nuestro gobernador, todos los días, junto con Román Alberto Cepeda y este gran equipo”, destacó.

La beneficiaria Martha Patricia Flores Mesta agradeció al gobernador y al alcalde por las obras y su compromiso con la ciudadanía.

En el evento también estuvieron presentes Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, y Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos.