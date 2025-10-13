Torreón: arrancan rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced

Torreón
/ 13 octubre 2025
    Torreón: arrancan rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced
    El alcalde Román Alberto Cepeda González puso en marcha el programa de rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced, acompañado por autoridades estatales y municipales. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Con una inversión de seis millones de pesos, el alcalde Román Cepeda puso en marcha el programa de rehabilitación integral de canchas, proyecto que contempla la recuperación de 22 espacios deportivos en 18 colonias de Torreón durante este año

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de seis millones de pesos, esta mañana el alcalde Román Alberto Cepeda González puso en marcha, junto a Hugo Dávila Prado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa de rehabilitación integral de canchas en Villas La Merced.

Este programa contempla la rehabilitación de 22 canchas de usos múltiples en 18 colonias para este mismo año, con el objetivo de recuperar espacios deportivos y de convivencia para las familias torreonenses.

TE PUEDE INTERESAR: Festival ‘Doctubre 2025’ impulsa el cine social en Piedras Negras

En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos con los habitantes de cada sector de Torreón.

$!Habitantes de Villas La Merced agradecieron la rehabilitación de canchas, consideradas puntos clave para la convivencia familiar y la práctica deportiva.
Habitantes de Villas La Merced agradecieron la rehabilitación de canchas, consideradas puntos clave para la convivencia familiar y la práctica deportiva. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Cepeda González reiteró su compromiso de atender cada colonia y cada sector de la ciudad en coordinación con el Gobierno del Estado, como se hace también en materia de seguridad.

No hay un solo sector que no tenga obra, y cada una la estamos trabajando en unidad y con una sola visión de Torreón y de Coahuila. Por eso no es casualidad que Torreón sea una de las ciudades más seguras y Coahuila uno de los estados más seguros del país; es un trabajo coordinado y conjunto”, expresó el alcalde.

El edil recordó que Torreón es el municipio que más invierte en seguridad en todo el país, con una suma de 2 mil 500 millones de pesos desde 2022.

Recibí Torreón con 44 patrullas y ya hemos entregado más de 250; también más de mil cámaras inteligentes, armamento, equipamiento, y seguimos trabajando con estrategia y coordinación con el Estado y con nuestro gran aliado, el gobernador Manolo Jiménez, porque lo más importante que tiene esta tierra es su gente, y garantizar la seguridad es fundamental”, señaló.

Román Alberto Cepeda González subrayó que este tipo de obras, como la rehabilitación de plazas y canchas, permiten que la comunidad cuente con espacios dignos para el esparcimiento familiar y la práctica deportiva.

“Por eso dejamos la Línea Verde como la dejamos, el Multideportivo, el Polideportivo, la Unidad Deportiva, cada cancha, más de 450 plazas y más de 100 techumbres nuevas, y no nos vamos a detener. Coahuila tiene rumbo y Torreón no se detiene”, afirmó.

Agregó que el trabajo constante busca construir una sociedad más justa, equitativa y digna, mediante la colaboración entre gobierno, empresarios y ciudadanía.

Por su parte, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas, detalló que el techado del multideportivo fue de 780 metros cuadrados divididos en dos secciones, con el uso de 8.6 toneladas de acero.

“Se cambiaron porterías y tableros, y en coordinación con Servicios Públicos se dio mantenimiento general a juegos y ejercitadores, además de realizar limpieza total en la plaza. También se rehabilitó la plancha de concreto de 700 metros cuadrados con ocho centímetros de espesor”, explicó.

El funcionario indicó que dentro del programa se rehabilitarán 22 canchas en colonias como Braulio Fernández Aguirre, Las Luisas, Villas La Merced, Martínez Adame, JR Mijares, Rincón La Merced, Hogares Ferrocarrileros, Torreón Residencial, ejido Albia, Magdalenas y Villa California, entre otras, que quedarán concluidas en no más de cuatro semanas.

El diputado Felipe González Miranda reconoció el trabajo del alcalde y su compromiso con la gente, que —dijo— se refleja en su presencia constante en cada sector de la ciudad.

“Debemos soñar con una mejor calidad de vida, y esto es una muestra de que debemos aspirar siempre a estar mejor. Para eso trabaja Manolo Jiménez, nuestro gobernador, todos los días, junto con Román Alberto Cepeda y este gran equipo”, destacó.

La beneficiaria Martha Patricia Flores Mesta agradeció al gobernador y al alcalde por las obras y su compromiso con la ciudadanía.

En el evento también estuvieron presentes Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, y Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos.

Temas


Rehabilitación

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha