Festival ‘Doctubre 2025’ impulsa el cine social en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pupila A.C. trae a la comunidad de Piedras Negras el festival “Doctubre 2025”. Se presentarán una serie de documentales con impacto social en todo el mes de octubre, desarrollando actividades culturales con el propósito de fomentar la convivencia social.

En colaboración con la cafetería Cielo Rojo Coffee & Bakery, se proyectarán siete documentales los días 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de octubre a las 20:00 horas, buscando inspirar y unir a la comunidad nigropetense. La entrada es libre.

El 14 de octubre se presentará “El último viaje”, film que retrata la vida de un doctor septuagenario que reflexiona sobre la muerte y la vida en sus últimas travesías en el mundo terrenal.

El jueves 16 se proyectará “La leyenda de mi padre”, historia registrada por el hijo de un policía judicial que fue encarcelado por el delito de secuestro. Su progenitor, al salir de la cárcel, comienza este relato.

Para el 21 de octubre se hará presente “La Falla”, documental que captura el mes de septiembre con sus terremotos y su impacto social en una comunidad de un pueblo de México.

La siguiente proyección será el jueves 23 con la producción cinematográfica “Tratado de invisibilidad”, que reflexiona sobre las mujeres que trabajan en la limpieza del metro de la Ciudad de México y su importancia social.

Casi para finalizar, el 28 de octubre se hará visible el documental “Trazos del Cielo”, que narra las leyendas de una comunidad asociándolas con la preparación de unos jóvenes futuros voladores de Papantla.

Y para concluir este festival, se proyectará el film “Tutti Frutti. El templo del underground”, que refleja la vida social de un bar clandestino cuyo propósito, construido colectivamente, fue brindar espacios alternativos para la expresión artística de la juventud.

De esta manera, Pupila A.C. incrementa la oferta cinematográfica de Piedras Negras, al contribuir con el desarrollo de actividades que promueven “el descubrimiento del cine más innovador”.