Torreón celebrará mañana el Día de Cristo Rey con la Mega Reliquia

TORREÓN, COAH.- Torreón se encuentra preparado para vivir mañana, miércoles 19 de noviembre, la Mega Reliquia en honor a Cristo Rey, en el Santuario de Cristo de las Noas, informó el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez.

Destacó que, gracias a la coordinación que se tiene con el Gobierno del Estado, este año los visitantes podrán disfrutar del asado rojo y de las siete sopas cocinadas a la leña por una familia del ejido Juan Eugenio, en la región de Jimulco.

“Estas manos que cocinan con leña y tradición simbolizan el tejido más auténtico de nuestra cultura. Apoyar su trabajo es también apoyar a nuestras comunidades rurales, sus saberes y su historia”, enfatizó el funcionario.

Esta celebración, además de ser una manifestación de fe, arraiga el turismo y promueve la gastronomía regional en este espacio religioso y cultural, indicó el funcionario.

En esta Mega Reliquia participan universidades como La Salle, la Universidad Autónoma de La Laguna, Vizcaya de las Américas y la Universidad Autónoma del Noreste, integrando a cientos de jóvenes en actividades de servicio y organización.

Todos los ciudadanos que presenten su boleto para la Mega Reliquia podrán acceder al teleférico gratis, que será la única vía de llegada al Santuario.

Por otro lado, Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Restaurantera, dio a conocer que se utilizarán 350 kilos de carne para la preparación de la reliquia, además de distintos insumos como chile y tomate, y las sopas que serán proporcionadas por Pastas La Moderna.

La reliquia será entregada en 2 mil 500 contenedores con porciones familiares, cada una de las cuales incluirá una pieza de pan francés que será donada por establecimientos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) Laguna.