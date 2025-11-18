Aún se desconoce la identidad del homicida del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO. – La Fiscalía General del Estado de Durango desconoce hasta el momento la identidad del autor material del asesinato del exsecretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro, ocurrido ayer en la colonia Valle Hundido de esta ciudad.

El vicefiscal de la Región Laguna de Durango, Juan Francisco Ángeles Zapata, dio a conocer información relevante sobre el asesinato del exsecretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro.

TE PUEDE INTERESAR: Tradición patria: desfile por la Revolución Mexicana reúne a 20 mil torreonenses

Sobre el perpetrador, indicó que se tienen algunas características físicas y de vestimenta, de acuerdo con imágenes extraídas de cámaras de videovigilancia, sin que hasta el momento se tenga una línea de investigación concreta.

La instrucción es seguir privilegiando la coordinación y concentrar toda la información recabada en la FGE para dar seguimiento y dar con los probables responsables.

Independientemente de otras actividades preventivas adoptadas minutos después del evento, como los anillos periféricos, se realizaron búsquedas en hoteles, centrales de autobuses de Torreón y Gómez Palacio, así como el seguimiento a cámaras de videovigilancia; sin embargo, no se tiene nada concreto.

Agentes del Ministerio Público, esta mañana, declararon al círculo cercano de amistades ligadas al exfuncionario, con la finalidad de analizar las actividades que realizaba y poder determinar alguna otra situación relevante.

Autoridades de la Fiscalía General de Coahuila, con sede en Torreón, coadyuvaron en la realización de operativos en las entradas y salidas de la ciudad, los cuales han permitido, en caso de suscitarse algún hecho, reaccionar de manera inmediata.