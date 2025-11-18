Aún se desconoce la identidad del homicida del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio

Torreón
/ 18 noviembre 2025
    Aún se desconoce la identidad del homicida del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio
    La instrucción es seguir privilegiando la coordinación y que toda la información que se recabe se concentre en la FGE para dar seguimiento a la misma y dar con los probables responsables. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La Fiscalía de Coahuila en Torreón colabora en operativos en entradas y salidas de la ciudad para responder de inmediato ante posibles incidentes

GÓMEZ PALACIO, DGO. – La Fiscalía General del Estado de Durango desconoce hasta el momento la identidad del autor material del asesinato del exsecretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro, ocurrido ayer en la colonia Valle Hundido de esta ciudad.

El vicefiscal de la Región Laguna de Durango, Juan Francisco Ángeles Zapata, dio a conocer información relevante sobre el asesinato del exsecretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro.

Sobre el perpetrador, indicó que se tienen algunas características físicas y de vestimenta, de acuerdo con imágenes extraídas de cámaras de videovigilancia, sin que hasta el momento se tenga una línea de investigación concreta.

La instrucción es seguir privilegiando la coordinación y concentrar toda la información recabada en la FGE para dar seguimiento y dar con los probables responsables.

Independientemente de otras actividades preventivas adoptadas minutos después del evento, como los anillos periféricos, se realizaron búsquedas en hoteles, centrales de autobuses de Torreón y Gómez Palacio, así como el seguimiento a cámaras de videovigilancia; sin embargo, no se tiene nada concreto.

Agentes del Ministerio Público, esta mañana, declararon al círculo cercano de amistades ligadas al exfuncionario, con la finalidad de analizar las actividades que realizaba y poder determinar alguna otra situación relevante.

Autoridades de la Fiscalía General de Coahuila, con sede en Torreón, coadyuvaron en la realización de operativos en las entradas y salidas de la ciudad, los cuales han permitido, en caso de suscitarse algún hecho, reaccionar de manera inmediata.

Temas


Seguridad
homicidios

Localizaciones


Coahuila
Durango

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

