Tradición patria: desfile por la Revolución Mexicana reúne a 20 mil torreonenses

Torreón
/ 17 noviembre 2025
    Tradición patria: desfile por la Revolución Mexicana reúne a 20 mil torreonenses
    Autoridades destacan la participación ciudadana como reflejo del clima de seguridad en el municipio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El acto inició con el izamiento de la bandera nacional y honores a cargo del 33 Batallón de Infantería. Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales participaron

TORREÓN, COAH.- Cerca de 20 mil personas se congregaron la mañana de este lunes en el primer cuadro de la ciudad de Torreón, para presenciar el desfile cívico-militar con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El evento reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno y a más de cuatro mil participantes en una de las celebraciones más concurridas de los últimos años.

$!La bandera monumental ondeó en la Plaza Mayor durante el ceremonial cívico.
La bandera monumental ondeó en la Plaza Mayor durante el ceremonial cívico. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, encabezó el acto en representación del alcalde Román Cepeda. También asistieron el General Brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz, comandante de la VI Zona Militar, así como mandos militares, estatales y municipales.

El acto cívico comenzó con los honores al lábaro patrio y el izamiento de la bandera en la Plaza Mayor, acompañados por la banda de guerra del 33 Batallón de Infantería.

$!Personal de La Ola recogió residuos al paso del contingente final.
Personal de La Ola recogió residuos al paso del contingente final. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Posteriormente dio inicio el desfile, compuesto por 4 mil 706 personas, entre elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Civil Coahuila, Agencia de Investigación Criminal, así como agrupamientos especiales.

También participaron instituciones educativas, el Instituto Municipal del Deporte, Pentatlón, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Effort Gimnasia Artística y el programa La Ola.

En total desfilaron 29 banderas, 3 mil 600 elementos, 133 vehículos, 21 binomios caninos y cinco caballos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó demostraciones con binomios caninos, mientras que Protección Civil y Bomberos exhibieron su equipo operativo.

$!Unidades de emergencia mostraron su equipamiento ante el público.
Unidades de emergencia mostraron su equipamiento ante el público. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El contingente fue abierto por la Dirección de Tránsito y Vialidad y cerrado por personal de La Ola, encargado además de las labores de limpieza.

De acuerdo con el parte militar, el desfile concluyó en orden y sin incidentes, gracias a la coordinación entre corporaciones y a la participación responsable de la ciudadanía.

$!Binomios caninos realizaron ejercicios de obediencia y búsqueda.
Binomios caninos realizaron ejercicios de obediencia y búsqueda. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El secretario del Ayuntamiento destacó que la amplia asistencia demuestra la confianza de las familias torreonenses en los eventos públicos, resultado —dijo— del trabajo en materia de seguridad.

