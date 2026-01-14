Torreón cerró 2025 con más de 600 actividades culturales

Torreón
/ 14 enero 2026
    Torreón cerró 2025 con más de 600 actividades culturales
    Talleres, conciertos y exposiciones llevaron la cultura a colonias, ejidos y espacios públicos de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El IMCE reporta más de 1.2 millones de asistencias en programas artísticos, educativos y comunitarios

TORREÓN, COAH.- Durante 2025, el Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), realizó un total de 614 actividades culturales y educativas, fortaleciendo la vida artística de la ciudad y ampliando el acceso a la cultura en distintos sectores del municipio. Para este 2026, la meta es reforzar y ampliar los programas y eventos.

De enero a diciembre se registraron 1 millón 245 mil 018 asistencias, de las cuales 1 millón 103 mil 617 fueron presenciales y 141 mil 401 a través de plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de director de VANGUARDIA, grave atentado a la libertad de expresión: APAC

En Artes Visuales, se llevaron a cabo 79 exposiciones, charlas y talleres, con la participación de artistas consolidados y emergentes, logrando 512 mil 882 visitas.

En Artes Escénicas, se realizaron 82 funciones teatrales, proyecciones de cortometrajes y talleres, con 8 mil 130 asistentes, además de 40 presentaciones de danza que reunieron a 8 mil 801 personas.

La Literatura también tuvo un papel relevante con 82 presentaciones de libros, charlas y talleres, que sumaron 7 mil 747 asistentes, además de la publicación de cinco títulos de la colección editorial Viento y Arena.

Los recintos municipales —como el Museo Casa del Cerro, Museo del Ferrocarril, Museo del Algodón, Museo de la Moneda, Canal de la Perla y Casa Mudéjar— recibieron 84 mil 653 visitantes, donde se desarrollaron más de 142 eventos culturales, entre conciertos, danzas regionales y talleres, además de los recorridos dominicales del programa Ruta 118 durante Paseo Colón.

$!Los recintos municipales recibieron visitantes locales, nacionales y extranjeros.
Los recintos municipales recibieron visitantes locales, nacionales y extranjeros. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En el rubro de Música, se ofrecieron 101 conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Banda Municipal y otros ensambles, con una asistencia total de 35 mil 473 personas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Anaya acusa 'modus operandi' en Fiscalía de NL tras Caso VANGUARDIA

Asimismo, los Centros Culturales reactivaron talleres permanentes en sedes como José R. Mijares, Pablo C. Moreno, Jabonera La Unión, Casa Mudéjar y Antigua Harinera, beneficiando a más de mil 300 participantes, además de cursos gratuitos en coordinación con el DIF Torreón en comunidades como el ejido La Flor de Jimulco.

Las Bibliotecas Municipales avanzaron en su transformación a Centros de Apoyo Académico y atendieron a 46 mil 028 usuarios en sus 17 sedes.

Entre los proyectos especiales, destacó la primera edición del Festival del Mitote Lagunero, con 102 mil 543 asistentes presenciales y virtuales, así como el cuarto desfile de Día de Muertos, que reunió a 40 mil personas.

Finalmente, mediante el Circuito Cultural, se realizaron 128 eventos en centros comunitarios, escuelas, plazas, canchas deportivas y ejidos, alcanzando a 21 mil 397 asistentes, con la participación de artistas como el Mimo Samy, la Banda Municipal y la Orquesta Sinfónica Juvenil.

