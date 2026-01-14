Torreón cerró 2025 con más de 600 actividades culturales

TORREÓN, COAH.- Durante 2025, el Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), realizó un total de 614 actividades culturales y educativas, fortaleciendo la vida artística de la ciudad y ampliando el acceso a la cultura en distintos sectores del municipio. Para este 2026, la meta es reforzar y ampliar los programas y eventos.

De enero a diciembre se registraron 1 millón 245 mil 018 asistencias, de las cuales 1 millón 103 mil 617 fueron presenciales y 141 mil 401 a través de plataformas digitales.

En Artes Visuales, se llevaron a cabo 79 exposiciones, charlas y talleres, con la participación de artistas consolidados y emergentes, logrando 512 mil 882 visitas.

En Artes Escénicas, se realizaron 82 funciones teatrales, proyecciones de cortometrajes y talleres, con 8 mil 130 asistentes, además de 40 presentaciones de danza que reunieron a 8 mil 801 personas.

La Literatura también tuvo un papel relevante con 82 presentaciones de libros, charlas y talleres, que sumaron 7 mil 747 asistentes, además de la publicación de cinco títulos de la colección editorial Viento y Arena.

Los recintos municipales —como el Museo Casa del Cerro, Museo del Ferrocarril, Museo del Algodón, Museo de la Moneda, Canal de la Perla y Casa Mudéjar— recibieron 84 mil 653 visitantes, donde se desarrollaron más de 142 eventos culturales, entre conciertos, danzas regionales y talleres, además de los recorridos dominicales del programa Ruta 118 durante Paseo Colón.