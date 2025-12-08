Torreón: CJM y Tec Laguna renuevan convenio para impulsar la formación profesional

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    Torreón: CJM y Tec Laguna renuevan convenio para impulsar la formación profesional
    Autoridades del CJM y del Tec Laguna durante la firma del convenio de colaboración. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El acuerdo permitirá que estudiantes realicen prácticas profesionales y servicio social en áreas del CJM

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón renovó su convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), con el fin de fortalecer las oportunidades de servicio social, prácticas profesionales y continuidad académica para jóvenes universitarios.

Martha Rodríguez Romero, directora general del CJM, destacó que esta alianza inició durante la pasada administración del alcalde Román Cepeda y ahora se consolida como parte del programa de continuidad educativa impulsado por el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados con mejores condiciones laborales para mujeres en México

“Se refuerza el vínculo institucional en beneficio de la comunidad. Es una indicación del Alcalde generar este tipo de acuerdos para que los jóvenes tengan mayores oportunidades para su desarrollo profesional y, en consecuencia, una mejor calidad de vida para sus familias”, expresó.

El convenio permitirá que estudiantes del Tec Laguna se integren a diversas áreas del CJM, donde podrán aplicar sus conocimientos en contextos reales y contribuir al bienestar social.

Además, la institución educativa otorgará becas a jóvenes que cursan la Preparatoria Abierta coordinada por el CJM, lo que facilitará que continúen sus estudios en el Tecnológico y avancen en su formación académica.

$!Por el Instituto Tecnológico de La Laguna, participó en la reunión José Omar Saldívar.
Por el Instituto Tecnológico de La Laguna, participó en la reunión José Omar Saldívar. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

A la firma del convenio asistieron, por parte del CJM, Martha Rodríguez Romero, directora general, y Juana Ibarra Rodríguez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos, Género, Trabajo Social y Psicología.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña: alumnos participan en experiencia internacional sobre la conservación de la mariposa monarca

Por el Instituto Tecnológico de La Laguna participaron José Omar Saldívar, director; Alma Leticia Ramos, subdirectora Académica; Salvador Valadez, jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación; Ulises Martínez, Oficina de Convenios Empresariales; y Nidia Yazmín Talamantes, Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario.

Temas


Educación
Servicio Social

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Copa COLAM de Ajedrez 2025 reunió a más de 100 jugadores nacionales e internacionales en una jornada marcada por el alto nivel competitivo. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ

Copa COLAM de Ajedrez 2025 reúne talento nacional e internacional
Habitantes de Viesca fueron advertidos de un corte programado para este 11 de diciembre.

Anuncia CFE corte de luz en Viesca, será el jueves y durará ocho horas
El Fiscal estatal informó que el despliegue integra fuerzas federales, estatales y municipales en todo el territorio.

Operativo histórico: Ejército, Marina y Guardia Nacional refuerzan seguridad en todo Coahuila
La Dirección de Pensiones cerró el año con más de 2 mil 600 préstamos entregados a sus agremiados.

Pensiones entrega 2 mil 657 préstamos a trabajadores y jubilados en 2025
El machismo de AMLO

El machismo de AMLO
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima