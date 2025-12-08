Torreón: CJM y Tec Laguna renuevan convenio para impulsar la formación profesional

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón renovó su convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), con el fin de fortalecer las oportunidades de servicio social, prácticas profesionales y continuidad académica para jóvenes universitarios.

Martha Rodríguez Romero, directora general del CJM, destacó que esta alianza inició durante la pasada administración del alcalde Román Cepeda y ahora se consolida como parte del programa de continuidad educativa impulsado por el municipio.

“Se refuerza el vínculo institucional en beneficio de la comunidad. Es una indicación del Alcalde generar este tipo de acuerdos para que los jóvenes tengan mayores oportunidades para su desarrollo profesional y, en consecuencia, una mejor calidad de vida para sus familias”, expresó.

El convenio permitirá que estudiantes del Tec Laguna se integren a diversas áreas del CJM, donde podrán aplicar sus conocimientos en contextos reales y contribuir al bienestar social.

Además, la institución educativa otorgará becas a jóvenes que cursan la Preparatoria Abierta coordinada por el CJM, lo que facilitará que continúen sus estudios en el Tecnológico y avancen en su formación académica.