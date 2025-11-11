Torreón: Con brigada llevan servicios médicos y apoyos sociales a la colonia Elsa Hernández

Torreón
/ 11 noviembre 2025
    Torreón: Con brigada llevan servicios médicos y apoyos sociales a la colonia Elsa Hernández
    Se entregaron aparatos de movilidad y se ofrecieron servicios médicos y veterinarios. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La brigada ‘El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más’ benefició a decenas de familias

TORREÓN, COAH.- Vecinos de la colonia Elsa Hernández y sectores cercanos recibieron atención médica, apoyos sociales y asesorías gubernamentales durante la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, organizada por la Administración Municipal.

Como parte de las jornadas simultáneas que se realizan esta semana, personal de Salud Municipal ofreció consultas médicas generales, vacunación contra la influenza, revisiones de glucosa y signos vitales. Además, el área de Control Canino brindó gratuitamente servicios de desparasitación y esterilización de perros y gatos.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Torreón ofrece curso de piñatas para impulsar el emprendimiento familiar

El jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, destacó que por indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, el objetivo de las brigadas es acercar a la población los servicios y apoyos del Gobierno Municipal, desde trámites administrativos hasta descuentos en los recibos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El evento se llevó a cabo en el Centro Comunitario de la colonia Elsa Hernández, donde también participaron dependencias como el DIF Torreón, que entregó andadores y sillas de ruedas a personas en situación vulnerable; y la Tesorería Municipal, que instaló un módulo para facilitar diversos trámites.

A la inauguración acudieron directores de distintas áreas municipales, entre ellos José Manuel Riveroll Duarte, de Salud; Marcelo Sánchez, de Medio Ambiente; Antonio Méndez Vigatá, de Cultura y Educación; Roberto Escalante González, de SIMAS Torreón; y Mario Cepeda Villarreal, delegado regional de Mejora.

También asistieron los regidores Raúl Fabián Ruelas Navarro, Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas, Dora Elia Salinas Durán y Diego Ontiveros Rentería.

