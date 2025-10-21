Torreón, de manteles largos por ser subsede del mundial; hoteles y gastronomía serán sus aliados

TORREÓN, COAH.- Francisco Martínez Lombas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, dijo que la ciudad tendrá que estar de “manteles largos” ante el anuncio de que la ciudad será una de las 13 subsedes para el Mundial de Futbol 2026, lo que significa que alguna selección clasificada pueda elegir Torreón como su sede mundialista.

Dijo que uno de los puntos fuertes de la ciudad y del estado, es el blindaje en materia de seguridad. “Somos el segundo estado más seguro del país”, comentó.

Comentó que la ciudad ofrece actualmente una oferta de 3 mil 72 cuartos en 43 hoteles registrados tanto en OCV como en la asociación de hoteles. Además, refirió que la ciudad se caracteriza por tener eventos que complementan la vida recreativa de la ciudad, desde conciertos, hasta congresos, por citar dos ejemplos.

“Tenemos cantidad de restaurantes de gran gama, hoteles, un teleférico, museos, campos de futbol en universidades para entrenar, tenemos conectividad a ciudades importantes”, resaltó Martínez Lombas.

Recordó que hace un año Torreón fue el epicentro del mundo con el tema del eclipse, razón por la que miles de personas visitaron la ciudad y generó una importante derrama económica.

“Hubo mucho movimiento, siempre se presenta cuando hay algún evento de esa magnitud, donde vienen de todas partes del mundo. Hubo derrama, desde restaurante, hoteles, taxis, tiendas de conveniencia”, comentó.

El presidente de OCV aclaró que esta noticia es bien recibida, pero todavía no existen estimaciones de una posible derrama. Añadió que además de una posible selección que use la ciudad como sede, también Torreón podría albergar turistas que vayan a ver los juegos en la ciudad de Monterrey, por lo que refirió que ya se están preparando con distintas estrategias.

Francisco Martínez señaló que ahora queda “vender” a la ciudad para que una selección importante pueda elegir Torreón como su sede: “Sería una chulada”, dijo.