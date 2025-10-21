Torreón, de manteles largos por ser subsede del mundial; hoteles y gastronomía serán sus aliados

Torreón
/ 21 octubre 2025
    Torreón, de manteles largos por ser subsede del mundial; hoteles y gastronomía serán sus aliados
    Francisco Martínez Lombas, presidente de la OCV de Torreón, destaca la seguridad y la infraestructura de la ciudad ante el anuncio del Mundial. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Con 43 hoteles y una amplia oferta de restaurantes, la ciudad se prepara para recibir a turistas y equipos de futbol por la justa mundialista

TORREÓN, COAH.- Francisco Martínez Lombas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, dijo que la ciudad tendrá que estar de “manteles largos” ante el anuncio de que la ciudad será una de las 13 subsedes para el Mundial de Futbol 2026, lo que significa que alguna selección clasificada pueda elegir Torreón como su sede mundialista.

Dijo que uno de los puntos fuertes de la ciudad y del estado, es el blindaje en materia de seguridad. “Somos el segundo estado más seguro del país”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de la región Centro de Coahuila y autoridades cierran filas por la seguridad

Comentó que la ciudad ofrece actualmente una oferta de 3 mil 72 cuartos en 43 hoteles registrados tanto en OCV como en la asociación de hoteles. Además, refirió que la ciudad se caracteriza por tener eventos que complementan la vida recreativa de la ciudad, desde conciertos, hasta congresos, por citar dos ejemplos.

“Tenemos cantidad de restaurantes de gran gama, hoteles, un teleférico, museos, campos de futbol en universidades para entrenar, tenemos conectividad a ciudades importantes”, resaltó Martínez Lombas.

Recordó que hace un año Torreón fue el epicentro del mundo con el tema del eclipse, razón por la que miles de personas visitaron la ciudad y generó una importante derrama económica.

“Hubo mucho movimiento, siempre se presenta cuando hay algún evento de esa magnitud, donde vienen de todas partes del mundo. Hubo derrama, desde restaurante, hoteles, taxis, tiendas de conveniencia”, comentó.

El presidente de OCV aclaró que esta noticia es bien recibida, pero todavía no existen estimaciones de una posible derrama. Añadió que además de una posible selección que use la ciudad como sede, también Torreón podría albergar turistas que vayan a ver los juegos en la ciudad de Monterrey, por lo que refirió que ya se están preparando con distintas estrategias.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ubica el módulo del Conavi dónde podrás registrarte al programa de Vivienda para el Bienestar

Francisco Martínez señaló que ahora queda “vender” a la ciudad para que una selección importante pueda elegir Torreón como su sede: “Sería una chulada”, dijo.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Torreón

true

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros