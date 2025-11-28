Piedras Negras: Protecani desmiente pago por caso de perro asesinado, exige a portal de noticias pruebe dichos

Piedras Negras
/ 28 noviembre 2025
    Piedras Negras: Protecani desmiente pago por caso de perro asesinado, exige a portal de noticias pruebe dichos
    El hombre que asesinó al perro mientras otro lo grababa, fue detenido y liberado tras siete años prófugo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La asociación protectora aseguró que nunca recibió dinero del agresor y pidió al sitio revelar la fuente de su versión o enfrentar acciones legales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La asociación protectora de animales Protecani fijó una postura pública para desmentir las afirmaciones difundidas por un portal de redes sociales, que aseguró que Gerardo Humberto N., señalado como responsable del asesinato de un perro, habría pagado 20 mil pesos y que la mitad de ese monto habría sido entregada a la organización.

A través de un comunicado, Protecani calificó la versión como “completamente falsa” y reiteró que su labor no busca acuerdos económicos, sino justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Piedras Negras acepta investigación por presuntos abusos cometidos por exsacerdote hace 18 años

$!La organización negó haber aceptado recursos y advirtió que no permitirá la difamación de su labor.
La organización negó haber aceptado recursos y advirtió que no permitirá la difamación de su labor. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“En nuestro posicionamiento de ayer dejamos claro que siempre buscamos justicia, no dinero. Ninguna vida, humana o de animal, se puede tasar en un monto económico”, señalaron.

La asociación exigió al medio digital mostrar la presunta declaración oficial donde se indique que Protecani recibió o recibirá parte de ese dinero. Subrayaron que hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles dichos recursos y advirtieron que, de ocurrir, no los aceptarían bajo ninguna circunstancia.

“Que lo tomen las que negociaron la justicia a cambio de dinero”, expresaron en su mensaje.

Asimismo, lamentaron que se utilice información falsa para obtener interacción en redes sociales y alertaron sobre el daño que dichas publicaciones causan a su labor y reputación.

“Demandamos que revelen la declaración y al funcionario que la hizo, o de lo contrario procederemos legalmente por calumniar a nuestra asociación”, advirtieron.

$!A pesar de que huyó, la imagen del asesino circuló en redes casi desde que se dio a conocer el caso.
A pesar de que huyó, la imagen del asesino circuló en redes casi desde que se dio a conocer el caso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

Protecani concluyó que permanecerá atenta a la rectificación pública del portal, reiterando su compromiso con la defensa de los animales y el acceso a la justicia sin intermediación económica.

Luego insistió en su crítica, ya que luego de que el hombre que asesinó de una puñalada el perro, solo por diversión, apenas duró cuatro días detenido tras pasar siete años prófugo.

Temas


Activistas
Crueldad Animal
multas

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades