Piedras Negras: Protecani desmiente pago por caso de perro asesinado, exige a portal de noticias pruebe dichos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La asociación protectora de animales Protecani fijó una postura pública para desmentir las afirmaciones difundidas por un portal de redes sociales, que aseguró que Gerardo Humberto N., señalado como responsable del asesinato de un perro, habría pagado 20 mil pesos y que la mitad de ese monto habría sido entregada a la organización. A través de un comunicado, Protecani calificó la versión como “completamente falsa” y reiteró que su labor no busca acuerdos económicos, sino justicia. TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Piedras Negras acepta investigación por presuntos abusos cometidos por exsacerdote hace 18 años

“En nuestro posicionamiento de ayer dejamos claro que siempre buscamos justicia, no dinero. Ninguna vida, humana o de animal, se puede tasar en un monto económico”, señalaron. La asociación exigió al medio digital mostrar la presunta declaración oficial donde se indique que Protecani recibió o recibirá parte de ese dinero. Subrayaron que hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles dichos recursos y advirtieron que, de ocurrir, no los aceptarían bajo ninguna circunstancia. “Que lo tomen las que negociaron la justicia a cambio de dinero”, expresaron en su mensaje. Asimismo, lamentaron que se utilice información falsa para obtener interacción en redes sociales y alertaron sobre el daño que dichas publicaciones causan a su labor y reputación. “Demandamos que revelen la declaración y al funcionario que la hizo, o de lo contrario procederemos legalmente por calumniar a nuestra asociación”, advirtieron.