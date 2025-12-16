Torreón: Ferromex vulnera el derecho al libre tránsito, acusa diputado local

TORREÓN, COAH.- En respaldo a vecinos de las colonias Nueva Merced, Dalias y Las Luisas, el diputado local Felipe González informó que presentó una queja formal ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos contra la empresa Ferromex, por la construcción de una barda a lo largo de las vías del tren que impide el libre tránsito de miles de personas.

El legislador explicó que el conflicto inició hace aproximadamente dos meses, cuando la empresa levantó una barda en un paso ferroviario que era utilizado de manera cotidiana por los habitantes de la zona, dejando únicamente una puerta de menos de un metro de ancho para el acceso peatonal.

La situación se agravó el pasado 28 de noviembre, cuando Ferromex cerró por completo dicho acceso sin previo aviso, lo que generó inconformidad entre los vecinos, quienes ahora deben recorrer hasta cinco kilómetros adicionales para cruzar de un lado a otro de las vías.