    Torreón: Ferromex vulnera el derecho al libre tránsito, acusa diputado local
    La barda instalada por la empresa cerró un cruce utilizado diariamente por la comunidad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Felipe González presentó quejas ante Derechos Humanos y exhortos a autoridades federales para exigir una solución al cierre del cruce ferroviario

TORREÓN, COAH.- En respaldo a vecinos de las colonias Nueva Merced, Dalias y Las Luisas, el diputado local Felipe González informó que presentó una queja formal ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos contra la empresa Ferromex, por la construcción de una barda a lo largo de las vías del tren que impide el libre tránsito de miles de personas.

El legislador explicó que el conflicto inició hace aproximadamente dos meses, cuando la empresa levantó una barda en un paso ferroviario que era utilizado de manera cotidiana por los habitantes de la zona, dejando únicamente una puerta de menos de un metro de ancho para el acceso peatonal.

La situación se agravó el pasado 28 de noviembre, cuando Ferromex cerró por completo dicho acceso sin previo aviso, lo que generó inconformidad entre los vecinos, quienes ahora deben recorrer hasta cinco kilómetros adicionales para cruzar de un lado a otro de las vías.

Legisladores y vecinos piden a Grupo México y Ferromex una solución definitiva al conflicto por la barda en las vías.
Legisladores y vecinos piden a Grupo México y Ferromex una solución definitiva al conflicto por la barda en las vías. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Ante este escenario, González señaló que lo que se solicita es que Grupo México y Ferromex, empresas que se ostentan como socialmente responsables, construyan un puente peatonal como solución definitiva que garantice la seguridad y el derecho al tránsito de las familias, y que de manera inmediata se reabra el acceso para permitir el flujo constante de personas.

Además de la queja presentada ante los organismos de derechos humanos, el diputado informó que llevó el tema al Congreso del Estado mediante un punto de acuerdo, el cual fue respaldado por legisladores de todas las fracciones parlamentarias, no solo con su voto, sino con el compromiso de acompañar la exigencia ciudadana.

Como parte de estas acciones, se enviaron exhortos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y a la propia empresa Ferromex, para que intervengan y atiendan el conflicto.

El legislador también denunció que, durante las manifestaciones realizadas por vecinos en las inmediaciones de las vías, la empresa ha solicitado la presencia de la Guardia Nacional para desalojarlos.

Uno de los impactos más graves, dijo, se ha registrado en la escuela primaria de la colonia Las Luisas, donde la matrícula escolar ha disminuido, ya que muchas familias ya no pueden llevar a sus hijos a clases debido a la falta de un paso seguro y cercano.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

