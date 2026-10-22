Torreón: Gabriel Elizondo responsabiliza al Gobierno Federal por carencias en el IMSS; aumento salarial no es suficiente

TORREÓN, COAH:- La falta de medicamentos, materiales y condiciones adecuadas para brindar atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es responsabilidad del Gobierno Federal y no de los trabajadores de la salud, señaló el senador Gabriel Elizondo Pérez, quien advirtió que el incremento salarial del 8 por ciento anunciado para el personal resulta insuficiente frente a los problemas que enfrenta la institución. El legislador por Coahuila sostuvo que las deficiencias en los servicios médicos no pueden atribuirse a doctores y enfermeras, quienes diariamente enfrentan limitaciones para desempeñar su trabajo, principalmente por la escasez de insumos, la falta de quirófanos disponibles y las condiciones en que se encuentran algunas instalaciones hospitalarias.

“Las doctoras y doctores no tienen la culpa de que a veces no se pueda atender como ellos quisieran, porque les falta material, porque no tienen quirófano disponible o porque no están los cuartos en buenas condiciones”, expresó. En ese sentido, Elizondo Pérez fue directo al señalar a las autoridades federales como responsables de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Seguro Social y evitar que las carencias continúen afectando tanto al personal como a los pacientes. “La culpa la tiene el Gobierno Federal, en el IMSS directamente, y hay que decirlo como es”, manifestó. Respecto a las recientes inconformidades de los trabajadores, indicó que ha mantenido seguimiento a sus exigencias laborales y reconoció el anuncio de un aumento salarial del 8 por ciento. No obstante, consideró que mejorar las percepciones económicas no será suficiente mientras persistan las dificultades para ofrecer servicios médicos oportunos y de calidad.

Insistió en que el problema requiere una respuesta más amplia por parte de la Federación, que incluya el abastecimiento de materiales, mejores condiciones de trabajo y la disponibilidad de infraestructura hospitalaria para atender la demanda de los derechohabientes. El senador también dio a conocer que mantiene acercamientos con diputados para buscar una postura conjunta frente a las iniciativas que, a su consideración, perjudican a los usuarios del sistema público de salud. En el terreno político, Gabriel Elizondo relacionó el descontento por las condiciones del IMSS con las elecciones de 2027, al considerar que la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar su inconformidad en las urnas. “Un voto en contra de Morena, un voto de castigo a Morena a nivel nacional”, declaró el legislador, al llamar a los ciudadanos a evaluar mediante su voto los resultados del Gobierno Federal en materia de salud.