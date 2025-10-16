Torreón impulsa ‘Visión Laguna 2026’, rumbo a la revisión del T-MEC

Torreón
/ 16 octubre 2025
    Torreón impulsa ‘Visión Laguna 2026’, rumbo a la revisión del T-MEC
    Marcelo Valdés Quintanilla presentó la iniciativa “Visión Laguna 2026” ante representantes empresariales de la región. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Desarrollo Económico presentó la iniciativa, que busca integrar propuestas y prioridades de los sectores productivos ante la revisión del tratado

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de asegurar que la región Lagunera tenga voz en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Dirección de Desarrollo Económico de Torreón presentó la iniciativa “Visión Laguna 2026”, un proyecto de articulación regional que busca integrar propuestas y prioridades de los sectores productivos en un documento conjunto.

El titular de la dependencia, Marcelo Valdés Quintanilla, informó que sostuvo una reunión con representantes de cámaras empresariales y organismos económicos para establecer una meta común: posicionar a La Laguna como actor estratégico en el nuevo escenario comercial de Norteamérica.

“Necesitamos una agenda sólida y consensuada que refleje nuestras fortalezas y aspiraciones. El 2026 está más cerca de lo que parece, y debemos llegar preparados al proceso de revisión del T-MEC”, afirmó Valdés Quintanilla.

La iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha subrayado la importancia de impulsar la competitividad y el desarrollo económico desde una visión regional.

“Visión Laguna 2026” pretende unir esfuerzos, articular ideas y definir una postura común para fortalecer la capacidad de atracción de inversiones, proteger los intereses productivos locales y promover la innovación.

El director de Desarrollo Económico destacó que La Laguna posee el talento, la infraestructura y la visión para ser protagonista en esta coyuntura económica.

“Este no es solo un ejercicio de planeación, sino una plataforma de colaboración sin precedentes que busca garantizar que las voces de nuestra región sean escuchadas en la mesa donde se toman las decisiones”, puntualizó.

Temas


Acuerdos
Economía
mercados

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

