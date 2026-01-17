Torreón: la ‘Cuesta de Enero’ aún no se nota en las casas de empeño

TORREÓN, COAH.- Contra lo habitual para el arranque del año, las casas de empeño y bazares de Torreón reportan una afluencia inusualmente baja de clientes, aun cuando ya transcurrió la primera mitad de enero.

Encargados de estos establecimientos coinciden en que los pignorantes “brillan por su ausencia”, situación que atribuyen tanto a las condiciones climáticas recientes como a que muchas familias aún cuentan con remanentes del aguinaldo o de la primera quincena del año.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

De acuerdo con un sondeo realizado en diversos negocios del sector, el impacto real de la llamada “Cuesta de Enero” se reflejará hasta los últimos días del mes, cuando la demanda de préstamos por empeño suele incrementarse de manera significativa.

“La estabilidad que se ve en estos días es normal. La gente todavía trae algo de dinero, pero a finales de enero la solicitud de préstamos se triplica y se mantiene fuerte durante la primera quincena de febrero”, explicó la encargada de una casa de empeño en la ciudad.

En Torreón operan alrededor de 20 establecimientos dedicados al empeño y la compra-venta, entre ellos cadenas como First Cash, Presta Express, Fundación Dondé, además de los tradicionales Bazares de los González.

Un factor atípico que podría modificar el panorama en las próximas semanas es la huelga que mantiene cerrado al Nacional Monte de Piedad desde el pasado 1 de octubre. Ante la falta de una solución cercana, se prevé que una parte importante de los pignorantes migre hacia casas de empeño y bazares privados cuando aumente la necesidad de liquidez.

TE PUEDE INTERESAR: El Correo, el Burro y la Constitución: una historia insólita del Saltillo de 1827

Por ahora, el sector se mantiene en completa calma. Comerciantes dedicados a la compra-venta de electrodomésticos, como lavadoras y secadoras, también reportan un movimiento comercial muy bajo.

La expectativa es que en cuestión de días el flujo de clientes se normalice y los pasillos hoy vacíos den paso a largas filas de ciudadanos que buscan cubrir los compromisos económicos característicos del inicio de año.