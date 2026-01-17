Torreón: la ‘Cuesta de Enero’ aún no se nota en las casas de empeño

Torreón
/ 17 enero 2026
    Torreón: la ‘Cuesta de Enero’ aún no se nota en las casas de empeño
    Casas de empeño de Torreón lucen con baja afluencia durante la primera mitad de enero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Encargados prevén que la demanda de préstamos aumente en los últimos días de enero y en febrero

TORREÓN, COAH.- Contra lo habitual para el arranque del año, las casas de empeño y bazares de Torreón reportan una afluencia inusualmente baja de clientes, aun cuando ya transcurrió la primera mitad de enero.

Encargados de estos establecimientos coinciden en que los pignorantes “brillan por su ausencia”, situación que atribuyen tanto a las condiciones climáticas recientes como a que muchas familias aún cuentan con remanentes del aguinaldo o de la primera quincena del año.

De acuerdo con un sondeo realizado en diversos negocios del sector, el impacto real de la llamada “Cuesta de Enero” se reflejará hasta los últimos días del mes, cuando la demanda de préstamos por empeño suele incrementarse de manera significativa.

“La estabilidad que se ve en estos días es normal. La gente todavía trae algo de dinero, pero a finales de enero la solicitud de préstamos se triplica y se mantiene fuerte durante la primera quincena de febrero”, explicó la encargada de una casa de empeño en la ciudad.

En Torreón operan alrededor de 20 establecimientos dedicados al empeño y la compra-venta, entre ellos cadenas como First Cash, Presta Express, Fundación Dondé, además de los tradicionales Bazares de los González.

Un factor atípico que podría modificar el panorama en las próximas semanas es la huelga que mantiene cerrado al Nacional Monte de Piedad desde el pasado 1 de octubre. Ante la falta de una solución cercana, se prevé que una parte importante de los pignorantes migre hacia casas de empeño y bazares privados cuando aumente la necesidad de liquidez.

Por ahora, el sector se mantiene en completa calma. Comerciantes dedicados a la compra-venta de electrodomésticos, como lavadoras y secadoras, también reportan un movimiento comercial muy bajo.

La expectativa es que en cuestión de días el flujo de clientes se normalice y los pasillos hoy vacíos den paso a largas filas de ciudadanos que buscan cubrir los compromisos económicos característicos del inicio de año.

Temas


Préstamos
Economía

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

