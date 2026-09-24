Tradición y sabor lagunero: Anuncian fecha y concierto estelar de Kumbia Kings para el Festival del Pan Francés

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Torreón
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    Tradición y sabor lagunero: Anuncian fecha y concierto estelar de Kumbia Kings para el Festival del Pan Francés
    Organizadores prevén elaborar alrededor de 40 mil piezas del tradicional pan lagunero durante el festival. SANDRA GÓMEZ

La tercera edición se realizará el 16 de octubre con desfile, muestra gastronómica y actividades gratuitas en la Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.- La Plaza Mayor de Torreón será escenario el próximo 16 de octubre de la tercera edición del Festival del Pan Francés, evento que combinará gastronomía, cultura y música con la elaboración de unas 40 mil piezas del tradicional producto lagunero.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas con una muestra gastronómica y cultural. Posteriormente, a las 18:00 horas, se realizará un desfile que partirá de la Alameda Zaragoza de Torreón y avanzará hasta la Plaza Mayor.

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El programa concluirá con el concierto gratuito de Kumbia Kings, previsto para las 20:00 horas y abierto al público.

BUSCAN SUPERAR AFLUENCIA DE 2025

Para esta edición, los organizadores esperan superar los 35 mil asistentes registrados el año pasado. Además de la exhibición y distribución del pan francés, habrá venta de alimentos a bajo costo, rifas y entrega de obsequios por parte de patrocinadores.

Pedro Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de La Laguna, señaló que el sector también trabaja para impulsar el reconocimiento del pan mexicano como patrimonio de la humanidad.

El festival busca mantener vigente el pan francés como uno de los productos vinculados con la identidad gastronómica de La Laguna y acercarlo a las nuevas generaciones.

En 2024, el Cabildo de Torreón estableció oficialmente el Día del Pan Francés, en reconocimiento a la importancia económica, gastronómica y cultural que este producto tiene para la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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