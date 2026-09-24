Tradición y sabor lagunero: Anuncian fecha y concierto estelar de Kumbia Kings para el Festival del Pan Francés

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas con una muestra gastronómica y cultural. Posteriormente, a las 18:00 horas, se realizará un desfile que partirá de la Alameda Zaragoza de Torreón y avanzará hasta la Plaza Mayor.

TORREÓN, COAH.- La Plaza Mayor de Torreón será escenario el próximo 16 de octubre de la tercera edición del Festival del Pan Francés, evento que combinará gastronomía, cultura y música con la elaboración de unas 40 mil piezas del tradicional producto lagunero.

El programa concluirá con el concierto gratuito de Kumbia Kings, previsto para las 20:00 horas y abierto al público.

BUSCAN SUPERAR AFLUENCIA DE 2025

Para esta edición, los organizadores esperan superar los 35 mil asistentes registrados el año pasado. Además de la exhibición y distribución del pan francés, habrá venta de alimentos a bajo costo, rifas y entrega de obsequios por parte de patrocinadores.

Pedro Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de La Laguna, señaló que el sector también trabaja para impulsar el reconocimiento del pan mexicano como patrimonio de la humanidad.

El festival busca mantener vigente el pan francés como uno de los productos vinculados con la identidad gastronómica de La Laguna y acercarlo a las nuevas generaciones.

En 2024, el Cabildo de Torreón estableció oficialmente el Día del Pan Francés, en reconocimiento a la importancia económica, gastronómica y cultural que este producto tiene para la región.