Torreón: presentarán ensayo sobre transición energética en la UAdeC campus Laguna

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Torreón: presentarán ensayo sobre transición energética en la UAdeC campus Laguna
    El evento reunirá a especialistas del Archivo Municipal y la Universidad Autónoma de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Archivo Municipal y el CICS anuncian la presentación de México: Transición energética en vilo, como parte del Diplomado en Historia de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través del Archivo Municipal, anunció la próxima presentación del ensayo México: Transición energética en vilo, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en la Coordinación de la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

La directora del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero, informó que la actividad forma parte del Diplomado en Historia de Coahuila, que este fin de semana concluirá con el Módulo 12, dedicado a la Historia económica contemporánea del estado.

El evento se realiza en coordinación con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS) de la UA de C y la Academia Nacional de Historia y Geografía, Filial Coahuila.

El ensayo, elaborado por Alejandro Dávila Flores, Ylsel Gutiérrez Alonso, Reynier Rodríguez Socarrás y Miriam Valdés Ibarra, se incluye en el libro México: ¿la gran transformación?, coordinado por Roberto Boyer y Alenka Guzmán, en el que participan destacados académicos como Enrique Dussel Peters, Ilán Bizberg, Alberto Aziz Nassif y Carlos Alba Vega, entre otros.

La obra busca responder una pregunta central: ¿Por qué, tras la apertura internacional y la desregulación iniciadas con la crisis del modelo económico basado en el mercado interno, México experimentó tres décadas de bajo crecimiento y desigualdad persistente?

“Ese es el hilo conductor que guía el trabajo interdisciplinario reunido en este libro”, explicó Gaspar Montero.

La sede del evento se ubica en bulevar Revolución y Comonfort, y la entrada será libre para todo el público.

Torreón

