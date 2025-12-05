Torreón: presión financiera por pensiones limita crecimiento de la UAdeC
La universidad destina recursos propios al pago de pensionados ante la falta de apoyo federal. Advierte que el reto financiero compromete el bienestar de la comunidad
TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), al igual que la mayoría de las instituciones de educación superior del país, ha tenido que destinar recursos propios para cubrir el pago de pensiones ante la falta de una estrategia presupuestal federal efectiva, resultado de acuerdos insuficientes en la Cámara de Diputados y Senadores.
Esta situación ha generado una fuerte presión financiera, pues fondos que deberían destinarse a infraestructura, desarrollo académico o fortalecimiento de servicios universitarios, se han reorientado a obligaciones pensionarias.
Pese al escenario, la UAdeC ha registrado un incremento de más de dos mil estudiantes en 2025 sin añadir una sola hora a la nómina ni elevar costos para la comunidad, lo que implica una mayor carga docente, señaló el rector Octavio Pimentel Martínez.
Atender a más alumnado sin ampliar el personal académico representa un reto significativo para mantener la calidad educativa y optimizar los recursos humanos disponibles.
El rector destacó que, si la federación cubriera los compromisos de pensiones, la institución podría liberar recursos para consolidar cuerpos académicos, avanzar en acreditaciones ante organismos certificadores y fortalecer sus centros de investigación con miras a ofrecer servicios especializados a la industria.
Esto también permitiría impulsar proyectos científicos, mejorar la competitividad universitaria y potenciar el desarrollo regional.
El crecimiento de la matrícula obliga, además, a invertir en laboratorios, equipo tecnológico y computadoras para responder a las demandas actuales del mercado laboral.
Pimentel Martínez subrayó que contar con mayor respaldo federal sería clave para garantizar infraestructura adecuada, modernizar procesos académicos y elevar las oportunidades de formación para las y los estudiantes de la universidad.