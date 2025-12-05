Torreón: presión financiera por pensiones limita crecimiento de la UAdeC

Torreón
/ 5 diciembre 2025
    Torreón: presión financiera por pensiones limita crecimiento de la UAdeC
    Universitarios enfrentan mayores retos por crecimiento de matrícula sin incremento de plantilla docente. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La universidad destina recursos propios al pago de pensionados ante la falta de apoyo federal. Advierte que el reto financiero compromete el bienestar de la comunidad

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), al igual que la mayoría de las instituciones de educación superior del país, ha tenido que destinar recursos propios para cubrir el pago de pensiones ante la falta de una estrategia presupuestal federal efectiva, resultado de acuerdos insuficientes en la Cámara de Diputados y Senadores.

Esta situación ha generado una fuerte presión financiera, pues fondos que deberían destinarse a infraestructura, desarrollo académico o fortalecimiento de servicios universitarios, se han reorientado a obligaciones pensionarias.

Pese al escenario, la UAdeC ha registrado un incremento de más de dos mil estudiantes en 2025 sin añadir una sola hora a la nómina ni elevar costos para la comunidad, lo que implica una mayor carga docente, señaló el rector Octavio Pimentel Martínez.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez expuso el impacto financiero del pago de pensiones en la UAdeC.
El rector Octavio Pimentel Martínez expuso el impacto financiero del pago de pensiones en la UAdeC. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Atender a más alumnado sin ampliar el personal académico representa un reto significativo para mantener la calidad educativa y optimizar los recursos humanos disponibles.

El rector destacó que, si la federación cubriera los compromisos de pensiones, la institución podría liberar recursos para consolidar cuerpos académicos, avanzar en acreditaciones ante organismos certificadores y fortalecer sus centros de investigación con miras a ofrecer servicios especializados a la industria.

Esto también permitiría impulsar proyectos científicos, mejorar la competitividad universitaria y potenciar el desarrollo regional.

El crecimiento de la matrícula obliga, además, a invertir en laboratorios, equipo tecnológico y computadoras para responder a las demandas actuales del mercado laboral.

Pimentel Martínez subrayó que contar con mayor respaldo federal sería clave para garantizar infraestructura adecuada, modernizar procesos académicos y elevar las oportunidades de formación para las y los estudiantes de la universidad.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

