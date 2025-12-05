Torreón: presión financiera por pensiones limita crecimiento de la UAdeC

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), al igual que la mayoría de las instituciones de educación superior del país, ha tenido que destinar recursos propios para cubrir el pago de pensiones ante la falta de una estrategia presupuestal federal efectiva, resultado de acuerdos insuficientes en la Cámara de Diputados y Senadores.

Esta situación ha generado una fuerte presión financiera, pues fondos que deberían destinarse a infraestructura, desarrollo académico o fortalecimiento de servicios universitarios, se han reorientado a obligaciones pensionarias.

Pese al escenario, la UAdeC ha registrado un incremento de más de dos mil estudiantes en 2025 sin añadir una sola hora a la nómina ni elevar costos para la comunidad, lo que implica una mayor carga docente, señaló el rector Octavio Pimentel Martínez.