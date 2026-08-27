Torreón proyecta presupuesto de 6 mil mdp para 2027; pavimento, bacheo y agua, entre prioridades

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    Torreón proyecta presupuesto de 6 mil mdp para 2027; pavimento, bacheo y agua, entre prioridades
    El Municipio de Torreón proyecta un presupuesto cercano a los 6 mil millones de pesos para 2027, cifra que todavía deberá pasar por el proceso de evaluación y aprobación. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme aclaró que la cifra corresponde al gasto global estimado del Municipio y no exclusivamente a obra pública

TORREÓN, COAH.- Para el ejercicio 2027, el Municipio de Torreón contempla un presupuesto global cercano a los 6 mil millones de pesos, dio a conocer el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil precisó que dicho monto representa el presupuesto integral del Ayuntamiento y no una partida exclusiva para obra pública, ante versiones previas que señalaban que la totalidad de esos recursos tendría ese destino.

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Detalló que el cálculo contempla un incremento discreto respecto a lo ejercido en 2026. Aunque se integrarán nuevas obras de infraestructura, señaló que una parte importante del gasto se orientará a atender las principales necesidades urbanas.

Entre las prioridades mencionó la recuperación de vialidades mediante recarpeteo y bacheo, además de la asignación de recursos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para reforzar el mantenimiento preventivo de la red hidráulica.

Riquelme Solís explicó que el objetivo en materia de agua es transitar hacia una estrategia preventiva antes de la temporada de mayor demanda, con acciones programadas para el cierre de este año y el arranque de 2027.

“Las prioridades que marca la ciudadanía son claras: pavimentación integral, bacheo constante y una prestación eficiente en el abasto de agua potable”, señaló.

ANALIZAN PROYECTO DE MAYOR ALCANCE

En materia de obra pública, el alcalde adelantó que se evalúan distintas propuestas para desarrollar, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, un proyecto de mayor alcance que podría estar relacionado con movilidad.

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Sobre las finanzas municipales, destacó que Torreón mantiene, desde su perspectiva, condiciones favorables respaldadas por la recaudación local y las participaciones que recibe. Consideró que uno de los principales retos será determinar la distribución de los recursos para el próximo ejercicio.

El edil refirió además que ha sostenido encuentros de trabajo con organismos del sector privado, entre ellos Coparmex, así como cámaras empresariales y asociaciones civiles, para presentar el enfoque presupuestal planteado para 2027.

Respecto al sistema de agua potable, sostuvo que ha disminuido la incidencia de fallas en los pozos de bombeo de las colonias. Esto, indicó, permitiría que el SIMAS avance de la atención de contingencias hacia un esquema de mantenimiento preventivo.

El proyecto de egresos todavía se encuentra en proceso de estructuración y posteriormente deberá ser remitido a las instancias correspondientes para su evaluación y aprobación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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