Torreón refuerza limpieza y mantenimiento urbano en Ex Hacienda La Perla

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo una intensa jornada de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en la colonia Ex Hacienda La Perla, como parte de la brigada "El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más", con el objetivo de mejorar la seguridad, el entorno y la calidad de vida de las familias del sector. El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que desde la semana pasada se intervino la colonia con maquinaria pesada para atender puntos críticos de acumulación de basura, retirando grandes volúmenes de desechos que representaban focos de infección.

Indicó que personal del programa La Ola mantiene labores permanentes de limpieza en camellones y plazas públicas, mediante el retiro de basura, montones de tierra y barrido manual, contribuyendo al orden y la imagen urbana del sector. Asimismo, la Ruta del Descacharre recorre las calles de la colonia para recolectar objetos en desuso provenientes de los hogares, con la finalidad de eliminar posibles criaderos de mosquitos y fauna nociva, además de fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno. Como parte del mantenimiento urbano, también se realizan mejoras en plazas públicas, con la rehabilitación de canchas deportivas y áreas de juegos infantiles, en beneficio directo de niñas, niños y familias de la colonia. Villarreal Cuéllar señaló que se aplica el Programa Antigraffiti mediante el encalado de bardas ubicadas sobre el bulevar Libertad y la calle de La Perla, acciones que buscan mejorar la imagen urbana y prevenir actos vandálicos.