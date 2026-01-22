Torreón refuerza limpieza y mantenimiento urbano en Ex Hacienda La Perla

Torreón
/ 22 enero 2026
    Personal de Servicios Públicos retiró toneladas de basura en puntos críticos de la colonia Ex Hacienda La Perla. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Brigadas municipales intervienen áreas verdes, vialidades, plazas públicas y alumbrado para mejorar la seguridad y el entorno

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo una intensa jornada de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en la colonia Ex Hacienda La Perla, como parte de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, con el objetivo de mejorar la seguridad, el entorno y la calidad de vida de las familias del sector.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que desde la semana pasada se intervino la colonia con maquinaria pesada para atender puntos críticos de acumulación de basura, retirando grandes volúmenes de desechos que representaban focos de infección.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

$!La brigada municipal atendió vialidades, plazas y áreas verdes del sector.
La brigada municipal atendió vialidades, plazas y áreas verdes del sector. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Indicó que personal del programa La Ola mantiene labores permanentes de limpieza en camellones y plazas públicas, mediante el retiro de basura, montones de tierra y barrido manual, contribuyendo al orden y la imagen urbana del sector.

Asimismo, la Ruta del Descacharre recorre las calles de la colonia para recolectar objetos en desuso provenientes de los hogares, con la finalidad de eliminar posibles criaderos de mosquitos y fauna nociva, además de fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Como parte del mantenimiento urbano, también se realizan mejoras en plazas públicas, con la rehabilitación de canchas deportivas y áreas de juegos infantiles, en beneficio directo de niñas, niños y familias de la colonia.

Villarreal Cuéllar señaló que se aplica el Programa Antigraffiti mediante el encalado de bardas ubicadas sobre el bulevar Libertad y la calle de La Perla, acciones que buscan mejorar la imagen urbana y prevenir actos vandálicos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

$!Las áreas verdes fueron intervenidas con técnicas de conservación ambiental.
Las áreas verdes fueron intervenidas con técnicas de conservación ambiental. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En materia ambiental, destacó la aplicación de acolchado vegetal en áreas verdes, técnica que permite conservar la humedad del suelo por más tiempo después del riego y mejora el aspecto de los espacios públicos.

Finalmente, informó que la Dirección de Alumbrado Público rehabilitó 10 luminarias y mantiene atención constante a los reportes ciudadanos.

