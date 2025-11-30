Torreón: Refuerzan limpieza nocturna en el Periférico Raúl López Sánchez

Ante la cercanía de la temporada decembrina y el incremento de visitantes a Torreón, personal de La Ola, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, intensificó las labores de limpieza nocturna en el Periférico Raúl López Sánchez. El objetivo es garantizar que uno de los principales accesos de la ciudad luzca limpio y seguro, contribuyendo así a mejorar la imagen urbana.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de la dependencia, informó que el operativo se desarrolla durante la noche para minimizar afectaciones al tráfico vehicular y permitir que las cuadrillas trabajen con mayor eficiencia y seguridad.

“El refuerzo de la limpieza nocturna cuenta con dos cuadrillas de 18 personas a cargo, y se extiende a lo largo de puentes, bajo puentes y laterales del Periférico”, detalló.

Las labores incluyen barrido manual, uso de desmalezadoras, poda de ramas del camellón central que pudieran invadir los carriles y representar un riesgo para los automovilistas, así como el retiro de basura y tierra acumulada en distintos puntos de la vialidad.

Aunque el trabajo nocturno busca evitar congestionamientos, Villarreal Cuéllar recomendó a los automovilistas circular con precaución en las zonas donde el personal se encuentre operando para prevenir accidentes.