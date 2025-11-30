Torreón: Retiran tres kilómetros de cableado aéreo en el Centro Histórico

Como parte de las acciones para mejorar la imagen del Centro Histórico, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo retiró alrededor de tres kilómetros de cableado aéreo en diversas calles del sector. Los trabajos fueron realizados por personal municipal en coordinación con las empresas Total Play, Megacable y Telmex.

El director general de la dependencia, Gustavo Muñoz López, destacó que, tras estas labores, las compañías proveedoras de internet deberán instalar su infraestructura de manera subterránea, lo que permitirá avanzar hacia un entorno urbano más limpio, libre de cables y sin contaminación visual.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Torreón registran alzas en pobreza laboral en el segundo trimestre de 2025: Inegi

Además, subrayó que despejar las vías del cableado de fibra óptica y troncal reduce riesgos de accidentes, pues muchos de estos cables, al estar mal instalados o en desuso, cuelgan a baja altura y pueden provocar tropiezos o enredos, especialmente entre motociclistas y peatones.