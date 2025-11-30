Torreón: Retiran tres kilómetros de cableado aéreo en el Centro Histórico

Torreón
/ 30 noviembre 2025
    Torreón: Retiran tres kilómetros de cableado aéreo en el Centro Histórico
    El retiro del cableado contribuirá a un entorno urbano más limpio y sin contaminación visual FOTO: ESPECIAL

Las empresas proveedoras deberán instalar su infraestructura de manera subterránea a partir de estas acciones

Como parte de las acciones para mejorar la imagen del Centro Histórico, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo retiró alrededor de tres kilómetros de cableado aéreo en diversas calles del sector. Los trabajos fueron realizados por personal municipal en coordinación con las empresas Total Play, Megacable y Telmex.

El director general de la dependencia, Gustavo Muñoz López, destacó que, tras estas labores, las compañías proveedoras de internet deberán instalar su infraestructura de manera subterránea, lo que permitirá avanzar hacia un entorno urbano más limpio, libre de cables y sin contaminación visual.

Además, subrayó que despejar las vías del cableado de fibra óptica y troncal reduce riesgos de accidentes, pues muchos de estos cables, al estar mal instalados o en desuso, cuelgan a baja altura y pueden provocar tropiezos o enredos, especialmente entre motociclistas y peatones.

$!Gustavo Muñoz López, titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Gustavo Muñoz López, titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo FOTO: CORTESÍA

Muñoz López resaltó el interés de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González por fortalecer la seguridad de la ciudadanía y mejorar el entorno urbano mediante acciones preventivas.

Informó que el retiro del cableado ya quedó concluido en las avenidas Morelos, Matamoros y Juárez, en el tramo comprendido entre Cepeda, Valdez Carrillo y Zaragoza. Actualmente, las labores continúan en la calle Rodríguez, entre las avenidas Morelos y Juárez.

El funcionario reconoció la disposición de las empresas de telecomunicaciones para colaborar en estas tareas, lo que ha permitido agilizar los trabajos y evitar afectaciones a la movilidad y la actividad comercial de la zona. Reiteró que la coordinación interinstitucional es clave para lograr resultados visibles en menor tiempo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y comerciantes del Centro Histórico a mantenerse informados sobre los avances y respetar las zonas intervenidas, con el fin de facilitar el retiro ordenado del cableado y contribuir al mejoramiento del entorno urbano en beneficio de todos.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

