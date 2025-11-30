Torreón: Retiran tres kilómetros de cableado aéreo en el Centro Histórico
Las empresas proveedoras deberán instalar su infraestructura de manera subterránea a partir de estas acciones
Como parte de las acciones para mejorar la imagen del Centro Histórico, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo retiró alrededor de tres kilómetros de cableado aéreo en diversas calles del sector. Los trabajos fueron realizados por personal municipal en coordinación con las empresas Total Play, Megacable y Telmex.
El director general de la dependencia, Gustavo Muñoz López, destacó que, tras estas labores, las compañías proveedoras de internet deberán instalar su infraestructura de manera subterránea, lo que permitirá avanzar hacia un entorno urbano más limpio, libre de cables y sin contaminación visual.
Además, subrayó que despejar las vías del cableado de fibra óptica y troncal reduce riesgos de accidentes, pues muchos de estos cables, al estar mal instalados o en desuso, cuelgan a baja altura y pueden provocar tropiezos o enredos, especialmente entre motociclistas y peatones.
Muñoz López resaltó el interés de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González por fortalecer la seguridad de la ciudadanía y mejorar el entorno urbano mediante acciones preventivas.
Informó que el retiro del cableado ya quedó concluido en las avenidas Morelos, Matamoros y Juárez, en el tramo comprendido entre Cepeda, Valdez Carrillo y Zaragoza. Actualmente, las labores continúan en la calle Rodríguez, entre las avenidas Morelos y Juárez.
El funcionario reconoció la disposición de las empresas de telecomunicaciones para colaborar en estas tareas, lo que ha permitido agilizar los trabajos y evitar afectaciones a la movilidad y la actividad comercial de la zona. Reiteró que la coordinación interinstitucional es clave para lograr resultados visibles en menor tiempo.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y comerciantes del Centro Histórico a mantenerse informados sobre los avances y respetar las zonas intervenidas, con el fin de facilitar el retiro ordenado del cableado y contribuir al mejoramiento del entorno urbano en beneficio de todos.