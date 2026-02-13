Torreón: San Valentín se vive entre casonas históricas, invitan a recorrerlas

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Torreón: San Valentín se vive entre casonas históricas, invitan a recorrerlas
    Las casonas del Centro Histórico se han convertido en puntos de encuentro para celebrar el amor y la amistad. CORTESÍA

Caminatas urbanas y visitas a inmuebles históricos forman parte de la invitación municipal

TORREÓN, COAH.- En el marco de la celebración de San Valentín, el Gobierno Municipal de Torreón lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para recorrer el Centro Histórico y redescubrir las antiguas casonas que hoy funcionan como espacios culturales, gastronómicos y comerciales, ideales para compartir en pareja, con amigos o en familia.

La Dirección de Turismo Municipal impulsa esta propuesta como una forma distinta de celebrar el Día del Amor y la Amistad, promoviendo caminatas urbanas y visitas a inmuebles históricos que han sido rescatados por emprendedores locales. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Guillermo Martínez Ávila.

Recorrer el Centro es también una forma de reconectar con la historia de la ciudad
Recorrer el Centro es también una forma de reconectar con la historia de la ciudad CORTESÍA

“Caminar por Torreón también es un acto de amor. Amor por su arquitectura, por su historia, por su gente y por los proyectos que apuestan por reconectar con nuestras raíces”, expresó el funcionario al invitar a disfrutar la ciudad durante este fin de semana.

Martínez Ávila destacó que el corazón de la ciudad concentra corredores comerciales y restaurantes de gran relevancia, muchos de ellos integrados al colectivo Época Comunidad, conformado por personas y proyectos que han decidido rescatar y dar nueva vida a las casonas antiguas del primer cuadro.

Proyectos ciudadanos han dado nueva vida a inmuebles históricos del centro.
Proyectos ciudadanos han dado nueva vida a inmuebles históricos del centro. CORTESÍA

Señaló que estos espacios representan paradas obligadas para quienes desean redescubrir la ciudad con otros ojos, recorrer sus calles con calma y encontrar, tras puertas centenarias, propuestas artísticas, culturales y gastronómicas que fortalecen la economía local y preservan la memoria urbana del Centro Histórico de Torreón.

El funcionario subrayó que la administración municipal, encabezada por Román Alberto Cepeda González, reconoce y celebra estos esfuerzos ciudadanos que se han convertido en un motor turístico y cultural, al combinar patrimonio, talento local y emprendimiento.

Espacios rehabilitados combinan arquitectura histórica y proyectos contemporáneos.
Espacios rehabilitados combinan arquitectura histórica y proyectos contemporáneos. CORTESÍA

Las casonas que integran esta red se localizan en distintas calles de la colonia Centro y ofrecen desde cafés y galerías hasta espacios de convivencia cultural, consolidando una ruta urbana que invita a reenamorarse de Torreón desde su historia y su identidad.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

