Torreón: San Valentín se vive entre casonas históricas, invitan a recorrerlas

TORREÓN, COAH.- En el marco de la celebración de San Valentín, el Gobierno Municipal de Torreón lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para recorrer el Centro Histórico y redescubrir las antiguas casonas que hoy funcionan como espacios culturales, gastronómicos y comerciales, ideales para compartir en pareja, con amigos o en familia. La Dirección de Turismo Municipal impulsa esta propuesta como una forma distinta de celebrar el Día del Amor y la Amistad, promoviendo caminatas urbanas y visitas a inmuebles históricos que han sido rescatados por emprendedores locales. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Guillermo Martínez Ávila.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo “Caminar por Torreón también es un acto de amor. Amor por su arquitectura, por su historia, por su gente y por los proyectos que apuestan por reconectar con nuestras raíces”, expresó el funcionario al invitar a disfrutar la ciudad durante este fin de semana. Martínez Ávila destacó que el corazón de la ciudad concentra corredores comerciales y restaurantes de gran relevancia, muchos de ellos integrados al colectivo Época Comunidad, conformado por personas y proyectos que han decidido rescatar y dar nueva vida a las casonas antiguas del primer cuadro.

Señaló que estos espacios representan paradas obligadas para quienes desean redescubrir la ciudad con otros ojos, recorrer sus calles con calma y encontrar, tras puertas centenarias, propuestas artísticas, culturales y gastronómicas que fortalecen la economía local y preservan la memoria urbana del Centro Histórico de Torreón. El funcionario subrayó que la administración municipal, encabezada por Román Alberto Cepeda González, reconoce y celebra estos esfuerzos ciudadanos que se han convertido en un motor turístico y cultural, al combinar patrimonio, talento local y emprendimiento.