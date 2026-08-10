Torreón se coloca en quinto lugar nacional rumbo al modelo de ciudad inteligente

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    Torreón se coloca en quinto lugar nacional rumbo al modelo de ciudad inteligente
    El estudio resalta espacios como el Bosque Urbano, la Alameda y el Teleférico dentro de la infraestructura de la ciudad. IA

Torreón destaca frente a otras ciudades del norte en indicadores de emprendimiento, resiliencia, movilidad, accesibilidad y transparencia

TORREÓN, COAH.- Torreón avanza en su transformación hacia un modelo de ciudad inteligente, sostenible y centrado en las necesidades de sus habitantes, al colocarse por encima de ciudades como Tijuana y Chihuahua en distintos indicadores de preparación urbana.

El análisis fue realizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, mediante su proyecto Klima, y contempla cinco áreas consideradas estratégicas para medir las condiciones de las ciudades: emprendimiento, movilidad, accesibilidad, resiliencia ambiental y transparencia.

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Uno de los aspectos en los que Torreón presenta resultados destacados es el relacionado con el emprendimiento. Bajo el concepto de Ciudad Startup, el estudio resalta la oferta universitaria existente en la localidad y una densidad empresarial de 14.3 negocios por cada 100 mil habitantes, elementos que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos y actividades económicas.

En materia ambiental, la ciudad también sobresale como Ciudad Resiliente, debido a la infraestructura verde con la que cuenta y a la identidad ambiental vinculada con espacios y referentes culturales y urbanos.

Entre los sitios considerados dentro de esta fortaleza se encuentran el Teleférico, el Museo Arocena y áreas verdes como la Alameda, el Bosque Urbano y el Bosque Venustiano Carranza, espacios que forman parte de la estructura urbana y ambiental de Torreón.

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El estudio también contempla a la ciudad bajo las categorías de Ciudad Móvil, Ciudad Accesible y Ciudad Transparente, dimensiones que permiten evaluar aspectos relacionados con la movilidad urbana, el acceso a servicios y oportunidades, así como las condiciones institucionales para una mejor gestión pública.

De acuerdo con las conclusiones del reporte, el avance de una ciudad inteligente no depende necesariamente de su número de habitantes o de su tamaño, sino de factores como la capacidad de sus instituciones, la incorporación de herramientas digitales y la construcción de condiciones de resiliencia frente a los desafíos urbanos y ambientales.

Al respecto, Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN Torreón, consideró que el siguiente paso para consolidar a la ciudad dentro de este modelo consiste en mantener una estrategia de largo plazo.

El funcionario señaló que se requiere dar continuidad a las políticas y proyectos sustentados en criterios técnicos, evitando que los cambios administrativos interrumpan los avances alcanzados.

Para ello, planteó como fundamental fortalecer la colaboración entre el gobierno, las instituciones académicas y el sector privado, con el propósito de construir una visión compartida sobre el crecimiento y desarrollo de Torreón.

Con estos elementos, Torreón busca avanzar hacia un modelo urbano en el que la innovación, la sostenibilidad, la movilidad y la transparencia formen parte de una estrategia integral de desarrollo y mejoren las condiciones de vida de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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