Torreón será sede de la Muestra Estatal de Teatro 2026 con cartelera y talleres gratuitos

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    Torreón será sede de la Muestra Estatal de Teatro 2026 con cartelera y talleres gratuitos
    Torreón albergará la décima primera edición de la muestra en la Comarca Lagunera, con actividades gratuitas para el público. SANDRA GÓMEZ

La Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026 reunirá 10 producciones escénicas seleccionadas entre 22 propuestas

TORREÓN, COAH.- La Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026 transformará a Torreón en el epicentro escénico de la entidad del 25 al 31 de agosto. El encuentro ofrecerá 10 montajes teatrales, talleres, conversatorios y jornadas formativas en múltiples recintos culturales de la ciudad, con acceso totalmente libre para el público y con la meta de dinamizar la creación teatral y conectar el arte con la comunidad.

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En el acto de presentación, la titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, subrayó que este evento se posiciona como un pilar fundamental para las artes escénicas locales. Detalló que el foro no solo convoca a agrupaciones de diversos municipios, sino que impulsa la transferencia de saberes y respalda de manera directa la labor de dramaturgos, creativos, intérpretes y productores.

Asimismo, la funcionaria hizo énfasis en el valor del teatro como un eje transformador que consolida la identidad, fomenta el pensamiento crítico y reconstruye el tejido social, razones por las cuales la dependencia continuará respaldando estas iniciativas de desarrollo y capacitación artística.

En su intervención, María del Roble Barrón Certuche, coordinadora del encuentro, dio a conocer que la convocatoria recibió 22 propuestas de todo el territorio estatal, de las cuales un comité dictaminador seleccionó 10 producciones para conformar la oferta escénica definitiva.

Precisó que las piezas que subirán a escena son “Martina y los hombres pájaro”, “Dos”, “Aroma”, “Pequeña nube de Magallanes”, “La otra historia de Rosa”, “Tafonomía de tres tragedias coahuilenses”, “La vaca que baila tap”, “Archivivo”, “Culpas compartidas” y “Machetes”, esta última participando en calidad de agrupación invitada desde el estado de Aguascalientes.

A la par de la cartelera de funciones, el programa desplegará una plataforma académica que albergará el conversatorio virtual “Dramaturgia del Norte” —con la intervención de la investigadora Rocío Galicia y el actor Rodolfo Arriaga—, además de laboratorios de dramaturgia, creación colectiva e iniciación a la actuación que se extenderán a Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Múzquiz.

Por su parte, Ana Cecilia Cancino Salazar, directora del Teatro Isauro Martínez, celebró la sinergia entre los diferentes espacios culturales locales para albergar el festival y exhortó a la comunidad a disfrutar de la oferta gratuita programada.

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A su vez, el subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, resaltó que la muestra llega a su décima primera edición en la Comarca Lagunera como parte de una política cultural enfocada en la descentralización y en la democratización del acceso a las artes.

Para concluir, Antonio Méndez Vigatá, titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), manifestó que es un honor para la ciudad albergar esta fiesta teatral, logro posible gracias a la articulación institucional entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Torreón, la Universidad Autónoma de Coahuila y los patronatos culturales de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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