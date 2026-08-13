Torreón será sede de la Muestra Estatal de Teatro 2026 con cartelera y talleres gratuitos

TORREÓN, COAH.- La Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026 transformará a Torreón en el epicentro escénico de la entidad del 25 al 31 de agosto. El encuentro ofrecerá 10 montajes teatrales, talleres, conversatorios y jornadas formativas en múltiples recintos culturales de la ciudad, con acceso totalmente libre para el público y con la meta de dinamizar la creación teatral y conectar el arte con la comunidad.

En el acto de presentación, la titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, subrayó que este evento se posiciona como un pilar fundamental para las artes escénicas locales. Detalló que el foro no solo convoca a agrupaciones de diversos municipios, sino que impulsa la transferencia de saberes y respalda de manera directa la labor de dramaturgos, creativos, intérpretes y productores.

Asimismo, la funcionaria hizo énfasis en el valor del teatro como un eje transformador que consolida la identidad, fomenta el pensamiento crítico y reconstruye el tejido social, razones por las cuales la dependencia continuará respaldando estas iniciativas de desarrollo y capacitación artística.

En su intervención, María del Roble Barrón Certuche, coordinadora del encuentro, dio a conocer que la convocatoria recibió 22 propuestas de todo el territorio estatal, de las cuales un comité dictaminador seleccionó 10 producciones para conformar la oferta escénica definitiva.

Precisó que las piezas que subirán a escena son “Martina y los hombres pájaro”, “Dos”, “Aroma”, “Pequeña nube de Magallanes”, “La otra historia de Rosa”, “Tafonomía de tres tragedias coahuilenses”, “La vaca que baila tap”, “Archivivo”, “Culpas compartidas” y “Machetes”, esta última participando en calidad de agrupación invitada desde el estado de Aguascalientes.

A la par de la cartelera de funciones, el programa desplegará una plataforma académica que albergará el conversatorio virtual “Dramaturgia del Norte” —con la intervención de la investigadora Rocío Galicia y el actor Rodolfo Arriaga—, además de laboratorios de dramaturgia, creación colectiva e iniciación a la actuación que se extenderán a Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Múzquiz.

Por su parte, Ana Cecilia Cancino Salazar, directora del Teatro Isauro Martínez, celebró la sinergia entre los diferentes espacios culturales locales para albergar el festival y exhortó a la comunidad a disfrutar de la oferta gratuita programada.